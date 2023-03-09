Происшествия 09 марта 2023, 23:46 Толкнувший подростка под поезд в Москве мужчина не смог объяснить причины своего поступка МВД: задержанный не смог объяснить, зачем толкнул подростка под поезд в метро Москвы

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Задержанный в Московском метрополитене мужчина, который толкнул подростка под поезд на Кольцевой линии, не смог объяснить причины своего поступка. МВД России в Telegram-канале опубликовало кадры допроса подозреваемого.

«Сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — ответил задержанный на вопрос, зачем он столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом.

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Мужчина признал, что сделал это осознанно и понимал, что юноша может погибнуть. Он заявил, что раскаивается.

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Известно, что 62-летнего мужчину задержали пассажиры метро станции «Киевская», где произошел инцидент, и передали его сотрудникам УВД на Московском метрополитене. Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на убийство. Столичная прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

Подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в МВД.