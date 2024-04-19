Общество 19 апреля 2024, 15:01 Фейк: Украина сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 Информация о том, что российский самолет Ту-22М3 сбили ВСУ, оказалась фейком Пресс-служба Минобороны

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Украинские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что потерпевший крушение российский самолет Ту-22М3 якобы сбили ВСУ. Однако эти данные оказались фейком.

Фейк

Новость о том, что якобы ВСУ впервые смогли сбить российский стратегический бомбардировщик, распространяют в украинских Telegram-каналах. Якобы украинские силы ПВО смогли поразить цель за 300 километров от границы. Также приводятся слова командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука о том, что в катастрофе Ту-22М3 можно искать украинский след. По его данным, российский самолет сбили из ЗРК С-200. Комплекс якобы модернизировали для поражения целей на больших дистанциях.

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Правда

Утром 19 апреля в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Информацию об этом подтвердили в Минобороны. Также об аварии в Красногвардейском округе сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В оборонном ведомстве уточнили, что стратегический бомбардировщик потерпел крушение, когда возвращался с боевого задания на аэродром базирования. На борту Ту-22М3 не было боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Члены экипажа катапультировались. Двоих нашли живыми, их госпитализировали. Третий член экипажа погиб, поиски четвертого продолжаются.

Как отметили в материале mk.ru, о падении самолета вследствие технических проблем говорит характер траектории его падения. На снятых очевидцами кадрах можно увидеть воздушное судно, которое в плоском штопоре падает на землю. В задней части самолета видны языки пламени.

Плоский штопор может возникать при потере подъемной силы крыла из-за снижения скорости. Это говорит о том, что бомбардировщик медленно потерял скорость и перешел в сваливание.

Поражение же средствами ЗРК, как правило, происходит на высокой скорости. В результате удара корпус самолета получает повреждения, а из-за воздействия набегающих потоков воздуха происходит дальнейшее разрушение. Обломки с учетом высоты поражения разбрасывает на несколько километров. Но в случае с крушением Ту-22М3 все крупные части оказались на земле в одном месте.

Причем падение самолета произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края, который находится примерно в 400 километрах от ближайших украинских позиций. Это расстояние вне зоны досягаемости любой установки ПВО, которые, по данным «Известий», имеются у боевиков ВСУ.

Также в небе не было следов от зенитной ракеты. Это также говорит о том, что средства ПВО не сбивали российский самолет.

Таким образом, информация о причастности украинских ПВО к крушению российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ на Ставрополье является фейком. Согласно предварительным данным Минобороны, причиной падения самолета стала техническая неисправность. На это указывает и характер падения воздушного судна, момент которого сняли очевидцы и опубликовали в Сети.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.