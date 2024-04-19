Важное 19 апреля 2024, 08:03 Названа причина аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае МО: причиной аварии Ту-22М3 на Ставрополье стала техническая неисправность Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров/Telegram

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Причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Авария произошла в в Красногвардейском округе Ставропольского края после выполнения боевой задачи. Уже при возвращении на аэродром базирования самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение.

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«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — указали в оборонном ведомстве.

Летчики успели катапультироваться. Как уточнили в Минобороны, поисковики эвакуировали трех членов экипажа. Еще одного ищут. Боекомплекта на борту самолета не было. В результате крушения Ту-22М3 разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что двоих летчиков нашли живыми. Они катапультировались. Он обнародовал снимки с места падения самолета, уточнил, что жертв и разрушений нет.