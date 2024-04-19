19 апреля 2024, 07:26
Самолет разбился в Ставропольском крае. Появились снимки с места крушения
Губернатор Ставрополья Владимиров: в Красногвардейском округе упал самолет
Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе. Пилоты катапультировались. кадры с места происшествия показал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — заявил он.
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Пилотов самолета нашли и увезли в больницу. Владимир Владимиров сообщил, что к месту крушения выехали оперативные службы.
В марте в Магаданской области вертолет Ми-8 из-за неисправности двигателя совершил аварийную посадку в 75 километрах от поселка Эвенск. Сотрудники золоторудного месторождения летели в аэропорт Омсукчан. На борту находились 20 человек, из них один погиб. Возбудили уголовное дело.
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