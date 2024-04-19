Происшествия 19 апреля 2024, 07:26 Самолет разбился в Ставропольском крае. Появились снимки с места крушения Губернатор Ставрополья Владимиров: в Красногвардейском округе упал самолет

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Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе. Пилоты катапультировались. кадры с места происшествия показал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — заявил он.

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Пилотов самолета нашли и увезли в больницу. Владимир Владимиров сообщил, что к месту крушения выехали оперативные службы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / Telegram Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / Telegram Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / Telegram Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / Telegram

В марте в Магаданской области вертолет Ми-8 из-за неисправности двигателя совершил аварийную посадку в 75 километрах от поселка Эвенск. Сотрудники золоторудного месторождения летели в аэропорт Омсукчан. На борту находились 20 человек, из них один погиб. Возбудили уголовное дело.