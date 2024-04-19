Важное 19 апреля 2024, 08:02 Минобороны подтвердило крушение военного самолета в Ставрополье Минобороны России сообщило о крушении Ту-22М3 ВКС в Ставропольском крае РИА «Новости»

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В Ставропольском крае потерпел крушение Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. Авария произошла при возвращении с выполнения боевой задачи, сообщило Минобороны.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России», — сообщила пресс-служба.

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Военные подтвердили, что летчики катапультировались. По информации министерства, поисковая группа эвакуировала трех членов экипажа. Местонахождение еще одного человека пока неизвестно. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что самолет рухнул в поле на территории Красногвардейского округа. Он показал фото обломков воздушного судна. Пилоты спаслись, из них двоих госпитализировали.