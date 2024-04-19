Важное 19 апреля 2024, 10:12 Власти Ставропольского края подтвердили гибель третьего летчика из Ту-22М3 Владимиров: третий член экипажа упавшего в Ставрополье самолета Ту-22М3 погиб

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Третий член экипажа самолета, рухнувшего 19 апреля в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал он.

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Поиски четвертого летчика продолжаются.

Ранее двоих членов экипажа доставили в медучреждения края. За их жизни борются медики. Сначала поступала информация, что третьего летчика тоже эвакуировали живым. Но после стало известно, что он скончался.

Самолет упал ранним утром в поле на территории Красногвардейского округа. Появились фото обломков воздушного судна. Минобороны России подтвердило крушение авиасудна. Авария произошла при возвращении самолета с выполнения боевой задачи, летчики катапультировались. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.