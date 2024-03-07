Эксклюзив 07 марта 2024, 14:49 Энергия молодых: на фестивале в Сочи творится будущее Писатель Беседин: фестиваль молодежи в Сочи стал отличным шансом для реализации РИА «Новости»

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Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в Сочи, показал, что мировая изоляция России — миф. Мероприятие стало отличной возможностью для реализации по-настоящему талантливых людей. Об этом в авторской колонке для «360» заявил писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

«Великолепное активити»

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи — и это, скажу я вам, знаковое событие. Сотни тысячи молодых людей приехали, чтобы получить новые знания, обрасти новыми знакомствами и просто отлично провести время. Потому что, как бы сказал современный человек, это великолепное активити!

РИА «Новости»

Что важно резюмировать о проходящем фестивале? Во-первых, днями ранее мир лицезрел «Игры будущего» в Казани. И то, что называется мировой изоляцией России, оказалось пустышкой, выдумкой, навязчивой фантазией не слишком добрых и умных людей.

Какая тут изоляция, когда столько молодых людей сражаются и веселятся в спортивных соревнованиях будущего?

Правильная глобализация

И следом же, чтобы, видимо, окончательно добить злобных адептов санкций, Россия проводит столь фундаментальное событие, как Всемирный фестиваль молодежи. По Сочи ходят и приветливо улыбаются друг другу молодые люди в национальных головных уборах и завернутые в национальные флаги. И вот уже венгр братается с мексиканцем, а малазиец — с белорусом. Мы уже видели где-то подобную историю.

РИА «Новости»

Видели ее в прошлом, не правда ли? Когда на колоссальных мероприятиях, организованных в СССР, встречались тысячи людей разных культур, вероисповеданий, из разных стран. Встречались и становились единым целым.

Представляете, сколько контактов устанавливается, сколько связей налаживается на таких мероприятиях? Великое множество! И это разбивает любые изоляции, стирает любые границы.

Если бы я так не презирал слово «глобализация», то назвал бы это правильной глобализацией, однако это — гораздо лучше. Намного лучше.

Возможность для реализации

И тут, собственно, появляется «во-вторых». Всемирный фестиваль молодежи важен не только для международного статуса России, но и в первую очередь для ее внутренней истории. К примеру, в Сочи приехали молодые ребята из ДНР, ЛНР, с новых территорий. Это лучшие люди своих регионов — те, кто имеет талант и смелость его реализовывать.

Однако талант должен иметь точку приложения. Иначе он скукожится, зачахнет. Находясь же в своих городах, где вооруженный конфликт чувствуется, как нигде, они, эти молодые таланты, ищут возможности, но не всегда их получают.

Теперь же, прибыв в Сочи, они выбрались в нечто новое, большое, красивое. В то, что вдохновит и напитает их. На таких мероприятиях, как Всемирный фестиваль молодежи, самые талантливые и перспективные могут не только получить навыки, знания, но и показать себя. Их могут — в идеале: должны! — заметить, чтобы продвинуть дальше. После чего — платим сторицей — состоявшиеся смогут — в идеале: должны! — поднять свой регион и страну в целом.

Telegram-канал «Мы — будущее»

Это то, что называется социальным лифтом. То, благодаря чему обеспечивается и преемственность, и развитие, и движение вперед.

Проведение таких мероприятий, как Всемирный фестиваль молодежи — это не просто важно; нет, такие формулировки отдают скучной казенщиной. Оттого я бы сказал так: Всемирный фестиваль молодежи — это живая история, искрящаяся, настоящая, та, в которой молодые люди, самые активные, целеустремленные, говорят и друг с другом, и с другими поколениями, и в конечном счете с миром и со страной. Так создается будущее, и если подойти к подобным мероприятиям грамотно, с душой, без бюрократических закавык, то, определенно, из них будет толк. В ближайшие 10-12 лет мы должны это увидеть.