Подмосковье 02 марта 2024, 21:30 Стенд «Подмосковье — это любовь» порадовал гостей фестиваля молодежи в Сочи активностями на любой вкус Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Всемирный фестиваль молодежи стартовал 2 марта на федеральной территории «Сириус». Около 20 тысяч участников из 180 стран приехали в Сочи, чтобы обменяться опытом и завести полезные знакомства.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул, что в Подмосковье живет большое количество активных и амбициозных ребят. Правительство делает все возможное, чтобы помочь им в развитии и реализации талантов. Для этого по всей стране строятся новые учебные заведения и открываются различные молодежные центры.

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«На территории Подмосковья проходят масштабные фестивали, среди которых „Мы — Россия“. Но самым долгожданным событием года, конечно, стал ВФМ-2024 в Сочи, в организации которого принимало участие почти 100 волонтеров из Подмосковья. Всего Московскую область на форуме представляет более 300 ребят — это студенты, спортсмены, тренеры и блогеры. Наша делегация взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии», — отметил Вячеслав Духин.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Стенд «Подмосковье — это любовь» посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она пообщалась с молодыми людьми и вместе с ними исполнила негласный гимн региона — «Подмосковные вечера.

«Вы такие молодцы! Я хочу вам пожелать, чтобы эти дни прошли супер круто, чтобы вы встретили новых друзей из других регионов, с кем-то познакомились здесь, чтобы было весело, дружно», — указала Екатерина Швелидзе.

Она также пригласила участников форума почаще посещать стенд Подмосковья и побывала на стендах других регионов.

Стенд «Подмосковье — это любовь» порадовал гостей разнообразной программой активностей, включая конкурсы, мастер-классы и беседы с интересными спикерами. Участники могут выиграть медвежонка, символ фестиваля «Мы — Россия», напечатанного на 3D-принтере, или насладиться освежающим лимонадом из бара на стенде.

Кроме того, гостям стенда предлагают выступить на открытом микрофоне — спеть песню, рассказать стихи или попробовать себя в стендапе. В зоне «Друзья Подмосковья» можно получить моментальные фото и в конце фестиваля забрать их как сувенир. Молодежь также присоединялась к танцевальному флешмобу под руководством Данила Жиганшина из Коломны и пела русские народные песни, общаясь с новыми друзьями из разных стран.

«Как только нам выдали бейджи, я первым делом отправилась на свой родной стенд, потому что Подмосковье — это любовь, как гласит наш главный слоган на этом фестивале. Я хочу привлечь сюда как можно больше людей, чтобы всех заразить этой любовью, — поделился Лаура Арутюнян из подмосковного Долгопрудного.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Фестиваль продлится до 7 марта, впереди ребят ждет еще много крутых спикеров и интересных площадок.

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