Общество 02 марта 2024, 18:09 Конкуренция невероятная. Для участия в ВФМ в Сочи подали 320 тысяч заявок Кириенко: любые попытки ограничить и бойкотировать Россию с треском провалились

Читать 360tv в

Представители многих стран приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, несмотря на попытки им помешать. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заметил, что все попытки бойкотировать Россию попросту провалились.

«Самое главное, понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать с треском провалились», — подчеркнул он.

Реклама

Кириенко напомнил, что в состав ООН входит 193 страны. На фестиваль приехали представители порядка 190 государств — практически весь мир.

«Не просто приехали, многие — несмотря на попытки им мешать. А за [это] право еще и поборолись, потому что у нас было 320 тысяч заявок, а на площадке только 10 тысяч представителей иностранных государств», — пояснил первый замруководителя администрации президента.

Желающие посетить фестиваль, рассказал он, проходили шесть этапов подготовки, многие изучали русский в Домах России.

«Вся аргентинская делегация прошла подготовку, получили сертификат по русскому языку, изучили заранее историю и культуру России, язык», — привел пример Кириенко.

Он назвал невероятной конкуренцию при отборе участников ВФМ и вспомнил 2017 год, когда на фестиваль поступило 50 тысяч заявок.

«И мы, честно говоря, считали, что это много. Сейчас 320 тысяч, и это при том, что тогда санкций не было. Вот вам результат санкций — в шесть с лишним раз выросло количество заявок, людей, которые мечтают попасть в Россию», — заключил Кириенко.

Об открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи объявил президент России Владимир Путин.