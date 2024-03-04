Общество 04 марта 2024, 21:45 Подмосковная молодежь встретилась с иностранной делегацией на ВФМ Молодежь Подмосковья встретилась с иностранцами на ВФМ в Сочи

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Молодые люди из Московской области встретились с иностранной делегацией, которая посетит регион после завершения основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Фолк-группа «Канарейка» из Подольска сыграла с зарубежными гостями в старинную русскую народную игру «Золотые ворота».

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«Ребята сначала стеснялись, а потом втянулись и от души повеселились!» — отметили авторы материала.

«Волонтеры Подмосковья» подарили участникам мероприятия брендированные поясные сумки «Подмосковье — это любовь». В завершение молодежь исполнила «Подмосковные вечера» под руководством Ольги Бурлуцкой.

Telegram-канал «Мы — будущее» Telegram-канал «Мы — будущее» Telegram-канал «Мы — будущее» Telegram-канал «Мы — будущее» Telegram-канал «Мы — будущее»

Всего в Московскую область приедут более 60 человек из 32 стран. Иностранцев с нетерпением ждут, чтобы показать регион.

На стенде Подмосковья в третий день Всемирного фестиваля молодежи парень из Кыргызстана исполнил зажигательный народный танец. Стенд региона традиционно привлекал гостей веселой атмосферой.