Общество 16 ноября 2022, 01:11 Движение с признаками шизофрении. Почему «Граждане СССР» опасны для общества и государства Эксперт Сайгин: движение «Граждане СССР» растет из-за любви россиян к теориям заговора Jason Wong/Unsplash / Unsplash

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Житель села Цибанобалка под Анапой 14 ноября набросился с ножом на двух сотрудников МВД. Правоохранителей госпитализировали, а 56-летний мужчина забаррикадировался в своем доме и отстреливался от силовиков. В итоге здание взяли штурмом, а нападавшего ликвидировали. По предварительной информации, южанин считал себя членом признанной в России экстремистской организации «Граждане СССР»*. Что это за движение и что преследуют его участники — в материале «360».

Расправа под Анапой

Днем 14 ноября специалисты энергосбытовой компании пришли к местному жителю, который не оплачивал электроэнергию. Вместе с ними были два сотрудника МВД. Владелец дома напал на правоохранителей с ножом, после чего закрылся в жилище и открыл огонь по полицейским.

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«Хозяин дома не платит ни за свет, ни за газ, ни за электричество, считая, что это ему должно доставаться бесплатно, так как он гражданин СССР», — рассказал местный блогер Андрей Маковозов.

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По факту нападения на полицейских СК возбудил уголовное дело. Дом анапского стрелка в итоге взяли штурмом, а самого мужчину ликвидировали.

Кто такие «Граждане СССР»

Последователи этого движения считают, что Советский Союз официально продолжает существовать — это значит, что на территории России якобы продолжают действовать советские законы и правила. Члены «Граждан СССР»* проводят собрания, съезды и даже избирают должностных лиц. Минюст России признал организацию экстремистской, сообщило издание «Право.ru».

«Граждане СССР»* — альтернативное название организации «СССР»* («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»). Это движение внесли в перечень экстремистских еще в 2019 году — на основании решения Верховного суда Коми.

Основателем организации считают дантиста из Зеленограда Сергея Тараскина. В 2010 году он судился с местными властями из-за того, что его клинику выселяли из арендуемого здания. В итоге мужчина заявил, что является исполняющим обязанности президента Советского Союза.

Представители «Граждан СССР»* попадают в сводки новостей с завидной регулярностью. В прошлом году пассажиры из Москвы попытались пройти на борт самолета по советским паспортам. Пара планировала долететь до Астрахани по документам, которые утратили силу еще 30 лет назад. После вызова полицейских и врачей вопрос решили — у мужчины и женщины все-таки оказались действующие российские паспорта.

РИА «Новости»

Люди с проблемами

Движение «СССР»* является своего рода аналогом немецкого общества «Граждане Третьего рейха», рассказал «360» политолог и журналист Александр Сайгин. По его словам, обе организации объединяет одно — стремление спрятаться от существующей реальности.

«К сожалению, конспирологическое мышление у наших людей очень развито и очень популярно, поэтому любая теория заговора — например, что СССР никуда не делся — она заходит „на ура“», — заявил эксперт. Он добавил, что последователи таких идей считают — Советский Союз никуда не делся, поэтому реальную действительности такие люди воспринимают как имитацию.

«Проблема заключается в том, что им просто очень неуютно и тяжело жить в той реальности, которая для нас является объективной. Зачастую это всячески неустроенные люди, с какими-то долговыми, семейными и психологическими проблемами», — подчеркнул Сайгин.

Специалист отметил — люди придумывают себе альтернативный мир и пытаются в нем спрятаться. Это очень похоже на проявление симптомов шизофрении, добавил он.

Движение представляет угрозу нацбезопасности

По словам Сайгина, нет ничего удивительного в том, что некоторые из последователей «СССР»* проникаются идеями экстремизма. Он напомнил, что эти люди целенаправленно создают виртуальный мир, верят в него с фанатичной устремленностью, а после пытаются сделать все для того, чтобы сделать его реальностью.

«Если эти „Граждане СССР“* в какой-то момент вдруг наберут достаточную популярность, то могут стать реально потенциальной угрозой для существования страны», — заявил Сайгин.

Он уточнил, что есть и другой вариант развития событий, при котором с течением времени интерес к движению иссякнет.

Исследователь современных сектантских движений Роман Конь заявил «360», что из-за «моды» видеть во всем сектантство «СССР»* часто называют сектой.

«На самом деле, это никакая не секта. Обычная политическая идеология», — подчеркнул эксперт.

Религиозную организацию «Церковь последнего завета» из поселка Курагино Красноярского края ликвидировали. Сотрудники прокуратуры выяснили, что движение известное как «секта Виссариона» ограничивает права на жизнь.

*«СССР», «Граждане СССР» — экстремистская организация, запрещена в России.