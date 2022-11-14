14 ноября 2022, 21:37
Уголовное дело возбудили против напавшего на полицейских жителя Анапы
СК России возбудил уголовные дела против напавшего на полицейских жителя села Цибанобалка
Против мужчины, который ранил сотрудников полиции в селе Цибанобалка под Анапой, возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских. Сейчас 56-летний мужчина продолжает сопротивляться аресту, он забаррикадировался в доме. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
«В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление», — сказано в сообщении ведомства.
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Мужчина, к которому пришли отключать электричество за неуплату, ранил двух правоохранителей — они сопровождали работников энергосбытной компании. На место происшествия прибыли полицейские, придомовую территорию оцепили.
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Уже четвертый час сельчанин отстреливается от правоохранителей и сотрудников следственных органов. Telegram-канал Kub Mash сообщил о трех пострадавших.
По данным Telegram-канала, в штурме принимают участие работники СКР и ОМОН. Подозреваемый отстреливается из гладкоствольного ружья.
Полиция
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