Происшествия 14 ноября 2022, 21:37 Уголовное дело возбудили против напавшего на полицейских жителя Анапы СК России возбудил уголовные дела против напавшего на полицейских жителя села Цибанобалка РИА «Новости»

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Против мужчины, который ранил сотрудников полиции в селе Цибанобалка под Анапой, возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских. Сейчас 56-летний мужчина продолжает сопротивляться аресту, он забаррикадировался в доме. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление», — сказано в сообщении ведомства.

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Мужчина, к которому пришли отключать электричество за неуплату, ранил двух правоохранителей — они сопровождали работников энергосбытной компании. На место происшествия прибыли полицейские, придомовую территорию оцепили.

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Уже четвертый час сельчанин отстреливается от правоохранителей и сотрудников следственных органов. Telegram-канал Kub Mash сообщил о трех пострадавших.

По данным Telegram-канала, в штурме принимают участие работники СКР и ОМОН. Подозреваемый отстреливается из гладкоствольного ружья.