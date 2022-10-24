«Секту Виссариона» признали незаконной | 360°

Общество 24 октября 2022, 13:40 «Секту Виссариона» признали незаконной Красноярский краевой суд ликвидировал «Церковь последнего завета»

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Курагинскую местную религиозную организацию «Церковь последнего завета» ликвидировали. Такое решение принял Красноярский краевой суд, сообщила прокуратура.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры края о ликвидации Курагинской местной религиозной организации „Церковь последнего завета“ и исключении ее из ЕГРЮЛ», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Прокуратура провела проверку и выяснила, что доктрина организации ограничивает право на жизнь, неприкосновенность личности и защиту семьи. Она доказала случаи причинения вреда психическому здоровью ее последователям. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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Иск о ликвидации «Церкви последнего завета» подали в суд месяц назад, сообщили «Известия». Организация больше известна как «секта Виссариона» — этим именем называет себя ее лидер Сергей Тороп.

Его вместе с двумя другими руководителями движения арестовали. Детали дела не разглашали. Известно только, что в нем фигурируют две смерти. При обыске у Сергея Торопа нашли оружие, а также брендовые очки, ручки и часы.