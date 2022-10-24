«Секту Виссариона» признали незаконной | 360°

24 октября 2022, 13:40
«Секту Виссариона» признали незаконной
Красноярский краевой суд ликвидировал «Церковь последнего завета»
Курагинскую местную религиозную организацию «Церковь последнего завета» ликвидировали. Такое решение принял Красноярский краевой суд, сообщила прокуратура.
«Суд удовлетворил иск прокуратуры края о ликвидации Курагинской местной религиозной организации „Церковь последнего завета“ и исключении ее из ЕГРЮЛ», — сообщили в надзорном ведомстве.
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Прокуратура провела проверку и выяснила, что доктрина организации ограничивает право на жизнь, неприкосновенность личности и защиту семьи. Она доказала случаи причинения вреда психическому здоровью ее последователям. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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Иск о ликвидации «Церкви последнего завета» подали в суд месяц назад, сообщили «Известия». Организация больше известна как «секта Виссариона» — этим именем называет себя ее лидер Сергей Тороп.
Его вместе с двумя другими руководителями движения арестовали. Детали дела не разглашали. Известно только, что в нем фигурируют две смерти. При обыске у Сергея Торопа нашли оружие, а также брендовые очки, ручки и часы.
Суд
Религия
Секта Виссариона
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