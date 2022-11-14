Эксклюзив 14 ноября 2022, 23:13 Напавшего на полицейских в Анапе мужчину ликвидировали — источник Источник «360»: правоохранители ликвидировали стрелка в селе Цибанобалка под Анапой

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Мужчину, который напал на правоохранителей в селе Цибанобалка под Анапой, ликвидировали во время штурма, сообщил источник «360». Он заперся в своем доме и вел стрельбу после того, как ранил полицейских, которые пришли к должнику вместе с представителями энергокомпании.

В распоряжении «360» оказалось видео с места. На кадрах слышны звуки стрельбы и неразборчивые крики самого стрелка. В какой-то момент автор ролика начинает спрашивать у стоящего рядом с ним молодого человека: «он кого-то ранил, он ранил?». Вероятно, в этом момент ранение получил один из двух полицейских.

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Угрозы жизни и здоровью сотрудника следственного комитета после стрельбы в Анапе ничто не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе СК. Информации о втором пострадавшем пока не поступало.

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Сейчас, по данным источника «360» стрелявший мужчина ликвидирован. Представители МВД подтвердили эту информацию.

«Сегодня около 22:30 в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя», — сказано в сообщении ведомства в Telegram. Стрелявшим оказался 56-летний местный житель.

Сейчас следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия.

Мужчина открыл стрельбу, когда к нему пришли отключать электричество за неуплату. Работников энергосбытной компании сопровождали два правоохранителя.

На место происшествия прибыли полицейские, придомовую территорию оцепили. СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника ведомства и применении насилия в отношении полицейских.