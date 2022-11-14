14 ноября 2022, 18:16
Полицейского чуть не убили в драке в Цибанобалке: видео с места
Появилось видео с места потасовки полицейского и местного жителя под Анапой
В соцсетях распространилась информация о потасовке в селе Цибанобалка под Анапой, в результате которой ранили полицейского. Очевидцы рассказали о конфликте местного жителя с правоохранителями. Судя по видео, оказавшегося в распоряжении «360», место происшествия оцепили.
Местный блогер Андрей Маковозов сообщил в Telegram-канале, что днем в селе произошла «поножовщина со стрельбой». Причиной стало то, что в одно из домовладений приехали отключать «какие-то коммуникации».
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«Хозяин дома не платит ни за свет, ни за газ, ни за электричество, считая, что это ему должно доставаться бесплатно, так как он гражданин СССР. <…> Слышны были звуки, похожие на выстрелы», — написал анапский блогер.По его словам, район оцепили, «машины разворачивают», люди вынуждены искать пути объезда. На месте работает оперативно-следственная группа. Официальной информации пока нет.
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«Судя по всему, сам мэр приехал только что, подъехала его служебная машина, он вышел и выясняет, что происходит. Ему докладывают обстановку», — также сообщил Маковозов.
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