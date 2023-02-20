Общество 20 февраля 2023, 19:54 🐬 Вылов морских млекопитающих ради наживы могут запретить. Что будет с океанариумами в России Эколог Гапизов: океанариумы нужны, главное не дать им стать новой «китовой тюрьмой» Unsplash

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Госдума вернется к обсуждению законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих на потеху публике. Активисты надеются, что новые требования защитят дельфинов и косаток от ужасного обращения в океанариумах и дельфинариях, а также спасут от гибели в неволе. Однако избавляться от подобных заведений в России пока не собираются, а эксперты напоминают, что не стоит автоматически считать жестокими всех владельцев этих животных. Да и пойманные киты с косатками в стране остаются редко — чаще всего их продают в Китай за огромные деньги.

Депутаты Госдумы рассмотрят внесение поправок в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» во втором чтении 21 февраля. Законопроект запретит добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, а значит, не даст организаторам различных шоу использовать китов, дельфинов и косаток для получения прибыли.

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Как уточняется в пояснительной записке, нельзя будет отлавливать животных, чтобы пополнять цирки на воде или дельфинарии. Получить новых участников для шоу они смогут только за счет рожденных в неволе особей.

Выступление с дельфинами в океанариуме «Москвариум» / РИА «Новости»

Активисты против неволи

Сотрудники российского отделения «Гринпис» 7 февраля передали в Госдуму более 212 тысяч подписей. Их собрали под петицией «Защитим китов!».

Авторы инициативы напомнили, что начали борьбу за свободу косаток, дельфинов и других морских млекопитающих еще в 2018 году — тогда в Приморском крае обнаружили «китовую тюрьму». Отловщики незаконно добыли и держали в неволе 90 белух и 11 плотоядных косаток. Спасти удалось не всех: три белухи и одна косатка не выжили.

Спасение косатки из «китовой тюрьмы» / РИА «Новости»

Последних животных из «китовой тюрьмы» освободили в ноябре 2019 года, а демонтировали ее лишь в конце 2021-го. На этом нарушения условий обитания дельфинов и косаток не закончились.

В ноябре 2022 года дельфинарий Flipper выбросил в Черное море четырех краснокнижных дельфинов, которые не были приспособлены к жизни в дикой природе. А в январе 2023-го океанариум «Москвариум» сообщил о гибели 17-летней косатки Нарнии, хотя в дикой природе эти животные в среднем живут до 50-80 лет.

«Причина смерти была установлена после исследования, результаты которого были получены спустя несколько дней: Нарния умерла от острого заворота кишечника. К сожалению, этой патологии очень часто подвержены зубатые киты, в том числе и косатки», — уточнили на сайте «Москвариума».

Однако в природоохранном фонде Notivory отметили, что проблемы с пищеварением и раньше возникали у обитателей столичного океанариума: в их желудках не раз находили куски покрытия бассейна, и это могло привести к завороту кишок. По данным научно-практического центра защиты морских млекопитающих «Орцинус», с 2018 года в «Москвариуме» погибли девять дельфинов и белуха.

Источник фото: «Москвариум»

«Гибель животных зависит от разных вещей. В 90% случаев это халатность работников, управляющих и так далее», — рассказал «360» генеральный директор большого сочинского дельфинария «Ривьера» Давид Согоян.

Тем не менее различные морские млекопитающие массово гибнут и на воле. В конце января в Каспийском море умерло более двух тысяч краснокнижных нерп.

Погибший тюлень на побережье Каспийского моря в Дагестане / Каспийский природоохранный центр

«С такой экологией, как нынешняя, это довольно частое явление. За три года, что мы ведем наблюдение на Каспии, [было] три таких массовых случая. Последний вообще очень тяжелый», — уточнил генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов.

Дельфинарии никуда не денутся

Даже если правила использования морских млекопитающих в развлекательных целях изменят, речи о закрытии дельфинариев и зоопарков в России не идет, сообщила РИА «Новости» директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова.

Пользу дельфинариев и океанариумов отметил и Заур Гапизов. Главное — следить, чтобы их владельцами не были недобросовестные мошенники, и не допустить появления очередной «китовой тюрьмы».

Без океанариумов и дельфинариев обойтись нельзя, потому что очень много млекопитающих уже не способны вернуться в естественную среду. Соответственно, их надо где-то содержать, они должны где-то находиться. Заур Гапизов

Выпустить на волю можно только то животное, которое поймали относительно недавно, и если оно еще не привыкло есть мертвую пищу, подчеркнул Давид Согоян.

О важной практической роли зоопарков, дельфинариев и океанариумов «360» рассказал замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля министерства природных ресурсов и экологии Алексей Вайсман.

«Они порождают симпатию и сочувствие к животному миру у людей с самого детства, что работает на охрану животного мира. Если говорить конкретно о животных, которые содержатся в неволе, с одной стороны, они в золотой клетке. Но с другой — животное в неволе живет как минимум в два раза дольше. Оно не испытывает проблем с питанием, у него нет заболеваний, не возникают какие-то травмы, которые дикое животное получает в природе — за редким исключением», — заявил он.

Источник фото: «Москвариум»

Ограничиться дельфинариями только на побережьях — чтобы морские млекопитающие могли жить на просторной, но огороженной части моря и не покидали естественную среду обитания — не получится. Хотя бы потому, что всех дельфинов, которых лечат после того, как они выбросились на побережье, невозможно там разместить, объяснил Гапизов.

Еще одна причина заключается в потере аудитории дельфинариев и океанариумов в крупных городах, добавил Вайсман.

«Основная масса населения живет не на побережьях. Дельфинарии делают для людей в просветительских целях. Это не на потеху публике, а просвещение. Это некий инструмент, вопрос — как им пользоваться», — уверен он.

Если зоопарки и дельфинарии в России решили не закрывать, нужно сохранить и возможность возобновления зоологических коллекций. Главное — четко оговорить все правила.

Все должно быть нормально организовано, а у нас почему-то кто-то нашкодил, а по голове всем надо бить. [Такое отношение к морским млекопитающим] не везде у нас. Алексей Вайсман

Киты уходят в Китай

В последние годы выловленные на территории России киты, белухи, дельфины и другие млекопитающие не остаются в дельфинариях или океанариумах страны, напомнил Давид Согоян. Никто уже не может позволить себе приобрести и содержать подобное животное.

Мертвый дельфин на берегу озера Сиваш в Крыму / РИА «Новости»

«Поэтому рост числа океанариумов и дельфинариев серьезно приостановился. Просто невозможно животных закупить. Если китайцы отдают за белуху 300 тысяч долларов, то россияне не могут столько заплатить», — подчеркнул он.

Бывали случаи, когда кто-то получал квоту на вылов одной косатки, а на деле ловил по ней сразу 10 косаток. Затем млекопитающих продавали в Китай. Сейчас же получить квоту на отлов можно только после того, как заявку рассмотрит комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В 2021 году никому не выдали такое разрешение.