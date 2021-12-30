«Китовую тюрьму» демонтировали в Приморье

Печально известная «китовая бухта», где содержались в неволе касатки и белухи, была демонтирована. Это было сделано по требованию Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры — чтобы больше акватория не использовалась в противозаконном ключе, передал «Интерфакс».

Кроме того, прокуратура заметила, что для тех же целей блокируются сообщения в интернете, направленные на незаконный оборот китообразных.

«За два года в результате прокурорского вмешательства прекратили работу более 100 подобных сайтов. При этом повышенное внимание уделяется состоянию дельфинариев», — отметили в ведомстве.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Все они содержались в тесной бухте — той самой «тюрьме» - с рядом существенных нарушений закона.

Забил тревогу исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он обратился к СК с просьбой разобраться в случившемся. Организация «Гринпис России» заявила, что животных собирались продать в Китай. После ряда уголовных дел всех животных отпустили на волю.