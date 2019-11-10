Всех животных из «китовой тюрьмы» освободили

Все сто животных, которые содержались с нарушениями в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили на свободу. Операция по освобождению китов завершена.

Как сообщили РИА «Новости» в тихоокеанском филиале ВНИРО, на волю выпустили еще 31 животное. Благодаря профессиональному и ответственному отношению всех участников операции все прошло успешно.

В октябре 2018-го экологи заявили, что намерены следить за ситуацией вокруг незаконного отлова китообразных, которых браконьеры хотят перепродавать из Приморья в Китай. Они рассказали, что стоимость 11 косаток и 90 белух, которые содержались в бухте Средняя недалеко от Находки, может доходить до 19 миллионов долларов.

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После проверки было заведено дело о незаконном вылове биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Зимой несколько белух и одна косатка пропали из вольеров. Позже Сахалинский областной суд признал, что животных, попавших в «китовую тюрьму» в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Операция по возвращению животных в естественную среду началась летом: двух косаток и шесть белух выпустили в Охотское море в конце июня.