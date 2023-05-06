Происшествия 06 мая 2023, 21:56 Сослуживец, охранник и друг семьи. Что известно о погибшем при покушении на Прилепина Александре Шубине Помощник Прилепина Кузнецов: водитель Александр Шубин был другом семьи писателя Фото: Александр Шубин / «ВКонтакте»

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Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль российского писателя и политика Захара Прилепина. Он получил серьезные ранения, но выжил. А вот его охранник погиб на месте. «360» собрал все, что известно об Александре Шубине, который был для Прилепина не только охранником и водителем, но и другом семьи.

Познакомились в Донбассе

Александр Шубин родился в Луганске, недавно ему исполнилось 27 лет. В 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия, он ушел в ополчение, бросив учебу. Молодой человек стал разведчиком в батальоне «Заря», а спустя время попал в знаменитую роту «Мангуст».

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Зимой 2016 года Александр перешел в батальон Захара Прилепина в Донецке, где и познакомился с писателем, рассказал «360» помощник публициста Дмитрий Кузнецов.

«Они вместе служили, там подружились, тогда еще — при [Александре] Захарченко (глава ДНР с 2014 по 2018 годы — прим. ред.)», — сообщил Дмитрий.

Снова на фронт

Через некоторое время он попал в личную охрану Прилепина, а пять лет назад уехал вместе с публицистом в Нижегородскую область, где живет семья писателя. Там Шубин продолжил работать охранником и водителем политика.

Когда началась спецоперация, Прилепин решил отправится на фронт. Такое же решение принял и ставший ему хорошим другом Шубин.

Возвращались домой

Утром 6 мая, около 11:00 автомобиль писателя взорвался в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения, Александр Шубин погиб.

По предварительным данным, Прилепин и Шубин возвращались домой с территории Луганской и Донецкой народных республик. Взрывное устройство сработало в деревне Пионерское, примерно в 30 километрах от города Бор. В действие его привели удаленно.

Известно, что официальный военный статус погибшего — сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области / Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Позитивный и веселый

Знавшие Александра отмечали его веселый нрав и дружелюбие.

«Все знакомые характеризуют его как веселого, жизнерадостного и всегда позитивного человека. У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение», — рассказали изданию Lenta.ru в пресс-службе Прилепина.

По словам помощника писателя, отношения Шубина и Прилепина также были теплыми и добрыми, Александра считали другом семьи.

«Человек семьи Захара. Друг семьи, их человек. Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились», — рассказал он.

Фотографии в соцсетях подтверждают образ веселого и доброго человека. На них 27-летний Александр улыбается и смеется. Даже в каске и с ружьем наперевес.

Фото: Александр Шубин / «ВКонтакте»