Спецоперация 04 сентября 2023, 11:25 ВСУ потеряли более 100 военных на Запорожском направлении за сутки Балицкий: ВСУ на Запорожском направлени потеряли 106 бойцов и 6 танков за сутки Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Украинские силы на линии соприкосновения в районе Работина в Запорожской области лишились за сутки 140 бойцов и шести танков. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Работина по-прежнему напряженной. По его словам, прошлой ночью российские военнослужащие зафиксировали движения техники ВСУ и выдвижения штурмовой группы в составе до 20 человек. Их удалось уничтожить в результате стрелкового боя.

Реклама

«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме трех человек, которые сдались в плен из числа разведчиков», — сказал Балицкий.

Помимо шести танков, противник лишился там четырех беспилотников и одного пикапа. Врио губернатора Запорожской области добавил, что интенсивность обстрела на этом направлении остается высокой.