04 сентября 2023, 11:25
ВСУ потеряли более 100 военных на Запорожском направлении за сутки
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлени потеряли 106 бойцов и 6 танков за сутки
Украинские силы на линии соприкосновения в районе Работина в Запорожской области лишились за сутки 140 бойцов и шести танков. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Работина по-прежнему напряженной. По его словам, прошлой ночью российские военнослужащие зафиксировали движения техники ВСУ и выдвижения штурмовой группы в составе до 20 человек. Их удалось уничтожить в результате стрелкового боя.
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«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме трех человек, которые сдались в плен из числа разведчиков», — сказал Балицкий.
Помимо шести танков, противник лишился там четырех беспилотников и одного пикапа. Врио губернатора Запорожской области добавил, что интенсивность обстрела на этом направлении остается высокой.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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