Армия 24 августа 2023, 15:38 Путин встретился с экипажем танка «Алеша» Пресс-секретарь Песков: Путин встречается с экипажем танка «Алеша» в Кремле РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с экипажем танка «Алеша» в Кремле. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Сейчас идет эта встреча», — сказал официальный представитель Кремля.

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Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины в Запорожской области. После этого танкисты в течение 40 минут прикрывали своих боевых товарищей.

На торжественном мероприятии в Курске 23 августа Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Президент отметил, что преданность Родине и верность воинской присяге объединяют всех участников СВО.

Танкисты также получили «Золотые Звезды» героев Донецкой Народной Республики за уничтожение колонны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин описал членов экипажа «Алеши» как простых и скромных ребят.