Эксклюзив 21 марта 2023, 17:18 Си Цзиньпину предложат мороженое на государственном обеде. Китайский лидер особенно любит подмосковный пломбир Обед в Кремле порадует любящего подмосковное мороженое лидера КНР Цзиньпина

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Мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина «всегда наготове», с улыбкой заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая журналистам о предстоящем государственном обеде в Кремле. Цзиньпин — известный поклонник российского мороженого и очень полюбил подмосковный пломбир «Чистая линия».

«Особенно вкусное»

Все началось с того, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин, отправившись в Китай, привез Цзиньпину коробку мороженого в подарок. Китайский лидер признался, что старается покупать российское мороженое при каждой поездке в Россию и потом с удовольствием ест его дома.

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«У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится», — пояснил Си Цзиньпин.

Примерно тогда же китайские предприниматели рассказали Путину, что в КНР очень любят мороженое из России, но им почему-то не разрешают вывозить его из страны. Российский президент удивился и пообещал во время своих визитов привозить лакомство в Китай.

Три года спустя он преподнес Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения.

Судя по кадрам, в коробке оказалось подмосковное мороженое «Чистая линия».

«Для нас было большой честью, что мороженое закупают для подобных мероприятий, что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин любит наше мороженое. В 2019 году мы увидели на новостных телеканалах, как он, увидев наше мороженое, сказал: „Самое вкусное“, после чего Владимир Путин ему сказал: „Вам всегда самое вкусное“. Было очень приятно», — вспомнил в беседе с «360» вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Как в советском детстве

Пломбир «Чистая линия» заслужил Знак качества от Росконтроля. Компания много лет проводит независимые исследования качества и безопасности российских продуктов народного потребления, и только те, которые прошли многочисленные испытания, получают соответствующий знак.

Бениаминов отметил, что «Чистая линия» производит высококачественное мороженое из натуральных и полезных ингредиентов, у нее многоуровневый входной контроль поступающего сырья. А главный секрет успеха компании в том, что ее сотрудники любят свое дело.

Мы гордимся тем, что наше мороженое так оценили. Это труд очень большого количества преданных нашему делу людей, которые дорожат результатом работы. Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года — начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР. Оно очень характерное: в фольге, на палочке, как в советском детстве. И страны бывшего Советского Союза с удовольствием его закупают. Армен Бениаминов вице-президент компании «Чистая линия»

Пресс-служба Кремля

Подмосковная компания, возможно, единственная, кто производит мороженое под брендом «Российское». «Чистая линия» уверена в качестве своего продукта, поэтому выпускает его под этим громким названием.

Первый такой пломбир россияне увидели в 2007 году. И он полюбился не только жителям бывших стран СССР. Главный импортер «Чистой линии» за рубежом — как раз Китай. Также лакомство из Московской области едят в Киргизии, Армении, готовятся документы для экспорта в Узбекистан.

Официальных заказов на мороженое «Чистой линии» для визита Си Цзиньпина в Москву не было. Однако в компании уточнили, что не получали их и до этого — пломбир для важных мероприятий просто закупали в в сетях розничной и оптовой торговли.

Кстати, в Московской области планируют построить новый завод по производству мороженого «Чистая линия», мощность которого достигнет 11 тысяч тонн в год. Летом 2022 года предприятию предоставили дополнительный участок земли в Долгопрудном.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с Владимиром Путиным, а 22 марта намечаются полноформатные официальные переговоры.

Во время вчерашнего обеда лидерам России и Китая предложили закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, щербет из граната, печорскую нельму с овощами, оленину с вишневым соусом и пирожное «Павлова».