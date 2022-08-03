Новый завод мороженого «Чистая линия» появится в Подмосковье

В Московской области собираются построить новый завод по производству мороженого. Он будет относиться к «Чистой линии» и нарастит мощность до 11 тысяч тонн продукции в год. Фабрике уже предоставили дополнительный земельный участок.

«Между Правительством Московской области и компанией „Чистая линия“ 2 августа было заключено соглашение о предоставлении их фабрике в Долгопрудном дополнительного земельного участка. В результате планируется построить новый завод по выпуску мороженого с мощностью 11 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, таким образом получится частично освободить мощности на действующем в Долгопрудном предприятии, их направят на производство цельномолочной продукции. В текущем году «Чистая линия» собирается расширить свое производство с 22 тысяч до 25 тысяч тонн в год. После того, как будет построен новый завод, мощность составит 36 тысяч тонн в год. В настоящее время ассортимент «Чистой линии» насчитывает более 150 видов мороженого.