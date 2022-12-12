Эксклюзив 12 декабря 2022, 16:55 Запад разделит поражение с Украиной или будет извлекать выгоду из ее развала Публицист Новоселов: давление вынудит Запад разделить поражение с Украиной или бросить ее РИА «Новости»

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Западные страны продолжают выступать в поддержку Украины, однако при этом поставки оружия сокращаются. Их запасы почти закончились, и государства, поддерживающие киевский режим, лихорадочно пытаются наскрести по сусекам все, что попадет под руку. Говорят даже о расконсервации старых советских танков со складов Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи для их отправки ВСУ. Публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360», чего хочет Запад.

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Далее — прямая речь.

Европейские страны все глубже погружаются в экономический кризис, а США идут по их головам, вместо того, чтобы протянуть руку помощи. Сомнительные меры вроде «потолка цен на нефть» не способствуют стабилизации мировой экономики, а Китай получает на Ближнем Востоке гораздо более выгодные условия, чем ЕС.

Часть целей Вашингтона достигнуты — это неизбежная деиндустриализация Европы, лишение ее конкурентного преимущества в форме дешевых российских энергоресурсов и привлечение европейских капиталов и компаний в американскую юрисдикцию.

РИА «Новости»

Однако становится очевидным, что по окончании горячей фазы на Украине конфликт между Россией и Западом не закончится, а только интенсифицируется.

Чего же ждет возглавляемый США коллективный Запад от этой «горячей фазы»?

У них есть только одна цель и только один шанс победить — привести к власти в России прозападный марионеточный режим. Поскольку Россия — ядерная сверхдержава, силой этого добиться невозможно, поэтому они весь год пробуют различные тактики, чтобы разжечь в стране пожар недовольства.

Вначале они пытались потрясти санкциями и уничтожить экономику. Именно поэтому они побуждали Украину к сопротивлению и стремились сорвать мартовские переговоры в Стамбуле, что в итоге и произошло.

К лету российская экономика оправилась от первоначального шока и показала беспрецедентную устойчивость, и тогда коллективный Запад сменил тактику на накачивание киевского режима оружием и усиление военного давления. Массовые поставки оружия, военные инструкторы, наемники и западные деньги принесли Украине некоторые временные успехи, однако неудачи только укрепили солидарность россиян с властью.

Когда Западу стало очевидно, что военная победа невозможна, некоторые политики и военные западных стран начали высказывать идеи о замораживании конфликта, стремясь заманить Кремль в ловушку «Минска-3». Российская общественность действительно была обеспокоена возможностью соглашения на неблагоприятных условиях, однако Москва твердо стояла на позиции о необходимости выполнения целей спецоперации.

Этот период неопределенности мог бы продолжаться намного дольше, но тут России сослужила службу экс-канцлер Германии Ангела Меркель, раскрывшая истинную цель предыдущих Минских соглашений — выиграть время и милитаризовать Украину.

Владимир Путин прокомментировал слова Меркель, выразив сомнение в возможности о чем-то серьезно договариваться с Западом: «После таких заявлений возникает вопрос: как договариваться, о чем, можно ли и где гарантия? Но договариваться придется».

Итак, странам Запада не удалось одержать быструю победу и добиться смены власти в России. У них могут быть и другие хитрые планы, но их поддержка киевского режима сильно зависит от ситуации «на земле» и от собственных возможностей, которые сейчас выглядят плачевно.

Выбранная Россией тактика работает: многие признаки показывают, что Украина близка к коллапсу. Как сказал Владимир Путин: «СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет». Продолжающееся давление вынудит Запад или разделить поражение с Украиной или бросить ее и попытаться извлечь собственные выгоды из распада этой страны.