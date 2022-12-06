Эксклюзив 06 декабря 2022, 12:24 Вне здравого смысла. Ограничения на российскую нефть создадут хаос и обернутся против Запада Публицист Новоселов: потолок цен на российскую нефть спровоцирует хаос и рост цен РИА «Новости»

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Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель начал действовать 5 декабря. В Москве подчеркнули, что Россия не будет продавать нефть странам, которые признают это ограничения, и что ответные меры еще последуют. Публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360», чего Запад хочет достичь подобными санкциями.

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Далее — прямая речь.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «У вводимого ценового потолка имеется три цели. Во-первых, он усиливает эффект наших санкций. Во-вторых, он лишает Россию части доходов. В-третьих, он способствует стабилизации мирового энергетического рынка».

Будут ли достигнуты эти три цели посредством ценового потолка?

Первую цель можно назвать обоюдоострой. Да, ценовой потолок усилит эффект от санкций. Возможно, он приведет к негативным последствиям для России.

Однако не стоит забывать об обратном эффекте. Европейский союз уже страдает от энергетического кризиса как один из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, и усугубление этого кризиса вряд ли принесет ему что-то хорошее.

Вторая цель частично будет достигнута. Да, Россия потеряет часть доходов от продажи нефти. Хотя она будет продавать ресурсы партнерам по цене выше потолка, накладные расходы все равно возрастут. Санкции распространяются и на транспортировку нефти, так что стоимость ее перевозки обязательно вырастет, и Москва будет вынуждена предоставлять покупателям скидки или продавать нефть с поставкой в порту отгрузки.

С другой стороны, это стимулирует дальнейшее развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в стране и строительство новых заводов по производству полимеров и пластмасс. В конце концов, необязательно продавать нефть, если можно продавать пластик, спрос на который в соседнем Китае всегда будет очень высок.

РИА «Новости»

Третья цель — уже что-то вне здравого смысла. Ценовой потолок никак не способствует стабилизации рынка, а, напротив, создаст хаос и вызовет рост цен. Попытки регулирования цен на нефть никогда ничем хорошим не кончались. В этом вопросе Россия может рассчитывать хотя бы на частичную поддержку стран ОПЕК+, которым не нравится идея, что кто-то может устанавливать какие-то потолки, которые могут применить и к ним.

Саудовская Аравия «нарушает права человека», участвует в войне в Йемене — вот вам и повод для потолка. Даже прозападный Катар обвиняют в коррупции в связи с ЧМ по футболу, ну и, конечно, в нарушениях прав ЛБГТ или чего-то в этом роде. Чем не причина для санкций?

Пока страны ОПЕК решили оставить все как есть. Значит, они не будут наращивать производство для возмещения возможного дефицита. Прямо сейчас никаких изменений заметно не будет, но большинство прогнозов на следующий год уже говорят о росте цен выше 100 долларов за баррель, и это без учета инфляции.

ОПЕК не выступила на стороне коллективного Запада и еще может сказать свое веское слово. В 1970-е годы Запад гораздо меньше зависел от поставок нефти, однако нефтяное эмбарго арабских стран сыграло роль в запуске длительного периода двузначной инфляции в США. Сейчас ситуация для Запада еще хуже, поскольку у ОПЕК теперь есть альтернатива в виде других платежеспособных покупателей.

Кстати, в 1970-х к нефтяному эмбарго ОПЕК не присоединились только две страны — Ирак и Ливия. Их судьба показывает, чего стоит благодарность Запада.