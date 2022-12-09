Эксклюзив 09 декабря 2022, 19:33 Путин назвал признание Меркель о «Минске» неожиданным. Теперь любые переговоры под вопросом Политик Олейник назвал слова Меркель о «Минске» явкой с повинной для трибунала РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях стали для него неожиданными и разочаровывающими. Он допустил, что «раньше все это надо было начинать», однако Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей всеми сторонами. Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», есть ли у переговоров России и Запада будущее после таких откровений.

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Далее — прямая речь.

Заявление Ангелы Меркель — явка с повинной для международного трибунала. И экс-президент Украины Петр Порошенко косвенно подтверждал, что Минские соглашения — фикция, а уж Владимир Зеленский прямо все сделал для того, чтобы это доказать. Это подлецы, с которыми в дальнейшем нельзя вести никаких переговоров.

Каких можно ждать гарантий безопасности от Запада? Шольц, Макрон, Байден — как им можно верить? Они понимают только силу. Минские соглашения, теперь понятно, были подписаны только в интересах этих подлецов. А ведь в 2014 году те задачи, которые сегодня стоят, было бы легче решить.

Если и будут какие-то договоренности, мы всегда должны помнить: они в любое время готовы их нарушить. И любые переговоры можно вести, только если это отвечает российским интересам.

Сейчас идет серьезный мировой конфликт. Тут кто кого. Все решается на поле битвы, а не за столом переговоров. Договориться невозможно. На сегодня всякое перемирие будет значить отложенную войну, которую придется вести нашим детям и внукам.

Да и можно ли подписывать соглашения с государством, где Джордж Сорос назначает депутатов? Насколько самостоятелен Зеленский? Тогда уж мы должны говорить сразу с американцами, США более субъектны.

Но, подписывая любые договоры, повторюсь, мы должны знать, что завтра они будут продолжать свои черные дела. Дьявол не остановится.