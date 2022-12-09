09 декабря 2022, 19:33
Путин назвал признание Меркель о «Минске» неожиданным. Теперь любые переговоры под вопросом
Политик Олейник назвал слова Меркель о «Минске» явкой с повинной для трибунала
Президент Владимир Путин заявил, что признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях стали для него неожиданными и разочаровывающими. Он допустил, что «раньше все это надо было начинать», однако Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей всеми сторонами. Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», есть ли у переговоров России и Запада будущее после таких откровений.
Реклама
Далее — прямая речь.
Заявление Ангелы Меркель — явка с повинной для международного трибунала. И экс-президент Украины Петр Порошенко косвенно подтверждал, что Минские соглашения — фикция, а уж Владимир Зеленский прямо все сделал для того, чтобы это доказать. Это подлецы, с которыми в дальнейшем нельзя вести никаких переговоров.
Каких можно ждать гарантий безопасности от Запада? Шольц, Макрон, Байден — как им можно верить? Они понимают только силу. Минские соглашения, теперь понятно, были подписаны только в интересах этих подлецов. А ведь в 2014 году те задачи, которые сегодня стоят, было бы легче решить.
Если и будут какие-то договоренности, мы всегда должны помнить: они в любое время готовы их нарушить. И любые переговоры можно вести, только если это отвечает российским интересам.
Сейчас идет серьезный мировой конфликт. Тут кто кого. Все решается на поле битвы, а не за столом переговоров. Договориться невозможно. На сегодня всякое перемирие будет значить отложенную войну, которую придется вести нашим детям и внукам.
Да и можно ли подписывать соглашения с государством, где Джордж Сорос назначает депутатов? Насколько самостоятелен Зеленский? Тогда уж мы должны говорить сразу с американцами, США более субъектны.
Но, подписывая любые договоры, повторюсь, мы должны знать, что завтра они будут продолжать свои черные дела. Дьявол не остановится.
США
Ангела Меркель
Россия
Владимир Путин
Украина
Минские соглашения
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама