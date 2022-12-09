Эксклюзив 09 декабря 2022, 19:15 ❌Никакого «Минска-3» и компромиссов для Украины. Россия не будет наступать на одни и те же грабли Публицист Новоселов: Россия не должна заключать компромиссные соглашения с Украиной Отвод колонны САУ «Гвоздика» от поселка Обильное, который состоялся в рамках Минских соглашений, февраль 2015 года / РИА «Новости»

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После почти года молчания бывший канцлер Германии Ангела Меркель начала общаться со СМИ и за последние пару месяцев сделала несколько сенсационных заявлений. Теперь она просит называть ее просто «фрау Меркель» и делится многими вещами, которые показывают события недавнего прошлого на Украине в совершенно ином свете. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» проанализировал недавнее откровение канцлерин.

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Далее — прямая речь.

Ангела Меркель 7 декабря дала большое интервью изданию Die Zeit, в котором среди прочего сказала следующее:

«Я считала, что поднимать вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО, что обсуждалось в 2008 году, было неправильно. Эти страны не соответствовали обязательным требованиям, к тому же никто не продумал до конца, какие последствия будет иметь это решение — как в связи с реакцией России в виде действий против Грузии и Украины, так и в связи с обязательствами НАТО о коллективной обороне.

Минские соглашения в 2014 году были попыткой дать Украине больше времени, и Украина использовала это время, чтобы стать сильнее, что мы и наблюдаем сегодня. В 2014–2015 годах Украина была совсем другой. Просто посмотрите, что случилось в битве за Дебальцево. В начале 2015 года Путин мог бы легко их разбить. И я очень сильно сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда помочь Украине так, как они помогают ей сейчас. <…>

Однако я скажу вам, что меня беспокоит. Это связано с тем фактом, что холодная война на самом деле никогда не заканчивалась, потому что Россия так и не была обуздана».

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / РИА «Новости»

Что из этого всего следует?

НАТО было лишь приманкой для прозападных сил на Украине и в Грузии. Никто их туда брать и не собирался.

Минские соглашения были лишь попыткой «дать Украине время», чтобы она «стала сильнее». То есть ее нужно было вооружить и милитаризовать, а также помочь хорошенько промыть гражданам мозги.

Из этого можно предположить, что нападение Украины на российский Крым было неизбежным.

Если бы Россия провела спецоперацию в 2014–2015 годах, она бы одержала быструю победу, тогда у НАТО не было возможности помочь Украине так, как сейчас. Там, собственно, и воевать-то было особо некому, да и русскоязычные области отнеслись бы к российской помощи совершенно иначе.

Меркель разделяет мнение коллективного Запада о том, что Россия «проиграла холодную войну, но не была обуздана». Интересно, что она под этим подразумевает.

Жители Донецка на митинге-обращении к мировым лидерам

Приятно услышать честное признание, что Минские соглашения были лишь поводом отложить конфликт и подготовить Украину к боевым действиям с Россией. Экс-президент Петр Порошенко уже что-то такое говорил, а теперь это подтверждает предполагаемый гарант этих соглашений. Стоит ли удивляться, что они так и не были реализованы?

Печально видеть, что российские дипломаты поверили в благие намерения противоположной стороны, вероятно, обманувшись достаточно хорошими отношениями и тесными связями между Россией и Германией с Францией. В те годы в России многие выступали за открытую военную помощь Донбассу и ввод российских войск, а у половины Украины мозги еще не были полностью промыты националистической пропагандой, они были готовы встретить русских как освободителей.

К счастью, из этих откровений Меркель можно сделать однозначный вывод. Больше никаких компромиссных соглашений с Киевом заключать не следует, даже если их гарантирует Запад.

Больше никаких отсрочек, только постоянное решение, только немедленное выполнение требований. Запад уже обманул Россию с Минскими соглашениями, и можно надеяться, что дважды наступать на одни и те же грабли никто не будет. Никакого «Минска-3».