Эксклюзив 08 марта 2024, 14:20 «Нетаньяху в беде». Зачем Израилю воевать с «Хезболлой» Доцент Буш: военная операция против «Хезболлы» ничего не даст Израилю Jamal Awad/XinHua/globallookpress

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Израиль может в самое ближайшее время начать полноценную военную операцию против ливанской «Хезболлы». О том, чем способно обернуться расширение конфликта на Ближнем Востоке, — в материале «360».

Ливанские СМИ сообщают, что власти Израиля намерены добиться соглашения о нормализации ситуации на границе с Ливаном до 15 марта, — в противном случае ЦАХАЛ приступит к полноценной военной операции против «Хезболлы».

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По данным Al-Akhbar, глава Минобороны Израиля Йоав Галант на днях заявил спецкоординатору президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосу Хохштейну, что продолжение атак «Хезболлы» на Израиль делает военный вариант решения проблемы все более вероятным. При этом, по версии издания, Израиль хочет отвода сил «Хезболлы» от границы.

Что будет дальше и станет ли расширение конфликта реальным «решением проблемы»?

«Не покажется пикником»?

Генштаб Израиля сразу после начала эскалации конфликта советовал «Хезболле» не вмешиваться. При этом ЦАХАЛ бил по территории Ливана, в начале января уничтожил там полевого командира партии, а перед этим израильский беспилотник атаковал ее опорный пункт.

Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать с Ливаном, это «не покажется Израилю пикником», предупреждал глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб на полях ООН в январе. Но, похоже, израильские власти не восприняли его слова всерьез.

РИА «Новости»

По мнению доцента кафедры современного Востока РГГУ Низара Буша, премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху рисковал, уже развязав «кровавую войну в секторе Газа», а теперь рискнет еще больше, если пойдет на расширение конфликта.

«Партия „Хезболла“ (это, кстати, не движение, а политическая партия, у них 10 мест в правительстве Ливана) хотела поддержать палестинский народ и поставила условие: ЦАХАЛ прекратит действия против сектора Газа, в противном случае разгорится конфликт между „Хезболлой“ и Израилем. Если Нетаньяху еще раз рискнет, начав войну с Ливаном, в Израиле не будет безопасной зоны», — рассказал «360» Буш.

Он не исключает, что Нетаньяху пойдет на этот шаг, чтобы доказать своему народу, что способен уничтожать так называемых врагов.

Нетаньяху сейчас в беде, в тупике, и хочет продлить войну, чтобы спасти свою политическую карьеру и, можно сказать, жизнь и избежать преследования внутри Израиля. Он не смог решить задач, достичь целей в секторе Газа, но хочет ударить по «Хезболле», чтобы показать израильтянам, что он делает, уничтожает врагов, как он их называет. Если он рискнет и совершит военную операцию с Ливаном, война может расшириться и дальше. Низар Буш доцент кафедры современного Востока РГГУ

Если военная операция на территории Ливана начнется, то, скорее всего, ЦАХАЛ, как и в секторе Газа, примется уничтожать здания и инфраструктуру, добавил собеседник «360». Однако, по его мнению, Нетаньяху этим «не достигнет абсолютно ничего».

Рисковать не стоит

«В Ливане очень сильное сопротивление. Они хорошо вооружены, у них есть военный опыт, они могут противостоять любой агрессии Израиля. У „Хезболлы“ другое оружие, не как в секторе Газа, и они могут нанести удар по Тель-Авиву, тоже по инфраструктуре», — пояснил собеседник Низар Буш.

США поддержат Израиль в любом конфликте, однако в данном случае, скорее всего, будут советовать Нетаньяху «не рисковать», предположил Буш. Что касается возможной реакции ООН на операцию Израиля в Ливане, любая резолюция будет бессмысленной из-за того, что в организации доминируют Соединенные Штаты.

Ранее востоковед Станислав Тарасов в беседе с «360» также предупреждал о том, что «Хезболла» значительно сильнее палестинского движения ХАМАС. Как и о том, что появление второго фронта может привести к «упразднению государственности Израиля».

Очевидно, от открытия нового фронта не выиграют ни Нетаньяху, ни его страна. В то же время упомянутый спецкоординатор президента США Хохштейн уверен, что обмен ударами на израильско-ливанской границе не прекратится до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По-видимому, в ближайшее время угроза расширения конфликта в любом случае сохранится.