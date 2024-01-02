Мир 02 января 2024, 20:00 Взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута. Среди погибших — замглавы политбюро ХАМАС Al Arabiya: замглавы политбюро ХАМАС погиб при взрыве в южном пригороде Бейрута Ali Hashisho / Global Look Press

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В южном пригороде Бейрута прогремел взрыв, сообщил РБК со ссылкой на ливанское агентство NNA. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека.

Среди погибших, по данным источников Al Arabiya, — замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

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По информации телеканала, подрыв опорного пункта «Хезболлы» произошел в результате удара израильского беспилотника. В ХАМАС уже подтвердили гибель аль-Арури, уточнил РБК.

Пригород Дахия, где прогремел взрыв, находится под контролем ливанской группировка «Хезболла».

В середине декабря прошлого года израильские военные нанесли удары по боевикам «Хезболлы» c помощью истребителей. Войска обстреляли инфраструктуру и военный объект этой организации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал группировке началом широкомасштабной войны.