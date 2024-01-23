Мир 23 января 2024, 07:27 «Не покажется пикником». Глава МИД Ливана предостерег Израиль от расширения конфликта Глава МИД Ливана Бу Хабиб: война не покажется Израилю «пикником» Rizek Abdeljawad/XinHua/globallookpress

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Израилю следует прекратить боевые действия в секторе Газа. Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать и с Ливаном, это не покажется израильской стороне «пикником». Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН, его слова процитировал RT.

«Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них», — указал дипломат.

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В беседе с «Известиями» Бу Хабиб назвал конфликт в палестинском анклаве значительным. По его мнению, противостояние уже вышло за рамки локальных боевых действий.

«Это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет еще больше», — подчеркнул глава МИД Ливана.

Ранее израильская авиация ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине. В начале января израильские военные ликвидировали высокопоставленного полевого командира «Хезболлы» Виссама аль-Тавиля. По данным Reuters, из-за его гибели конфликт на Ближнем Востоке может обостриться.