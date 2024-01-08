Мир 08 января 2024, 19:05 ЦАХАЛ ликвидировал полевого командира «Хезболлы» в Ливане Reuters: от удара Израиля в Ливане погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» Unsplash

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Высокопоставленный командир организации «Хезболла» Виссам аль-Тавиль погиб в Ливане результате обстрела со стороны Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полевой командир во время атаки ЦАХАЛ находился в машине вместе с одним из участников «Хезболлы».

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По информации издания, из-за гибели высокопоставленного военного ситуация на Ближнем Востоке может обостриться. Всего с 7 октября в Ливане от ударов Израиля погибли более 130 участников шиитского движения. По данным Agence France-Presse, аль-Тавиль играл важную роль в военных операциях «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ атаковал окрестности городов Тир и Сайда в ответ на обстрелы с территории соседней страны.

Боевики «Хезболлы» выпустили ракеты по базе Израиля «Мерон» после того, как погиб лидер «Бригад аль-Кассам» Салех аль-Арури. Издание Al Arabiya заявило, что замглавы политбюро ХАМАС подорвали в Бейруте с помощью израильского беспилотника.