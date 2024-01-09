Мир 09 января 2024, 17:18 На грани. Нетаньяху теряет контроль и погружает Ближний Восток в войну Востоковед Тарасов: действия Нетаньяху могут привести к региональной войне Премьер-минстр Израиля Биньямин Нетаньяху. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает удивлять своих союзников сомнительными решениями. США уверены: все радикальные действия в секторе Газа связаны со страхом Нетаньяху потерять пост и угодить прямиком в тюрьму. Теперь глава израильского правительства прислушивается к ультраправой коалиции, которая диктует свои требования. Однако они могут привести к полномасштабной войне в регионе.

Маневры Нетаньяху

Американские чиновники предположили, что Биньямин Нетаньяху находится под влиянием ультраправых политиков, поэтому не желает прислушиваться к советам Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом должностные лица США сообщили газете Politico.

По словам авторов статьи, премьер-министр «пытается сохранить свою работу и избежать тюрьмы по обвинению в коррупции». Однако эти два взаимосвязанных требования давно «сделали его уязвимым перед требованиями ультраправых членов правящей коалиции». Среди них — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Фото: Ilia Yefimovich / Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: JINI / XinHua / Global Look Press Министр национальной безопасности Еврейского государства Итамар Бен-Гвир (в центре). Фото: Ilia Yefimovich / Global Look Press Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Фото: Ilia Yefimovich / Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: JINI / XinHua / Global Look Press

В конце декабря 2023 года журналисты американской газеты The Sunday Times напомнили: пребывание Нетаньяху на посту премьера омрачали обвинения в коррупции и потенциальный 10-летний тюремный срок, что привело к потере власти в июне 2021 года и последующему пребыванию в оппозиции до конца 2022-го. Недавняя победа коалиции ультраправых и ультрарелигиозных партий не облегчила положение Нетаньяху: разрастались протесты из-за правовых реформ его правительства.

«Несмотря на то что Нетаньяху возглавляет военный кабинет, он часто отходит на второй план при принятии военных решений. При этом политик активно занимается политическим маневрированием и пиаром», — отметили обозреватели.

Ультраправые Смотрич и Бен-Гвир придерживаются глубоких антипалестинских взглядов и не приемлют предложения США, поскольку считают их «слишком дружественными по отношению к палестинцам».

Нетаньяху, в свою очередь, продолжает пытаться усидеть на двух стульях: потеря поддержки с американской стороны в конфликте будет означать проигрыш Израиля, а отставка министров финансов и национальной безопасности — риск потерять кресло премьер-министра.

«Это заставляет Нетаньяху неохотно прислушиваться к советам США по поводу войны. Вероятно, американо-израильская напряженность будет только расти. Стремясь остаться у власти, он пошел на такое количество компромиссов с самыми крайними израильскими фракциями, что увяз еще до военных действий в Газе. Теперь же попытка угодить правым — Смотричу и Бен-Гвиру — ослабляет его способность принимать трудные решения в необычайно опасный для Израиля момент», — предположили американские журналисты.

Протесты в поддержку Палестины в Мексике в ноябре 2023 года. Фото: Guillermo Diaz / Keystone Press Agency / Global Look Press Израильтяне протестуют у военной базы Кирия, призывая Нетаньяху сделать больше для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых в Газе. Декабрь 2023 год. Фото: Ilia Yefimovich / Global Look Press Протесты в поддержку Палестины в Мексике в ноябре 2023 года. Фото: Guillermo Diaz / Keystone Press Agency / Global Look Press Израильтяне протестуют у военной базы Кирия, призывая Нетаньяху сделать больше для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых в Газе. Декабрь 2023 год. Фото: Ilia Yefimovich / Global Look Press

Будет ли полноценная война на Ближнем Востоке

Американский аналитик по Ближнему Востоку, автор и бывший переговорщик Аарон Дэвид Миллер описал Нетаньяху как «все более отчаявшегося человека».

По его словам, Биби (так Нетаньяху называют сами израильтяне), который долгое время считал себя лучшей надеждой Израиля на безопасность в сложном регионе — лишь сильно пострадавший бренд, утративший силу после атаки ХАМАС 7 октября.

Это ужасный пример лидера, смешавшего собственное политическое выживание с тем, что он считает лучшими интересами этой страны. Это ужасное сочетание, и оно приводит к принятию ужасных решений. Аарон Миллер аналитик

Востоковед Станислав Тарасов подтвердил в разговоре с «360», что действия премьер-министра Израиля угрожают расширением конфликта, перебрасывая его на Ливан. Американцы, в свою очередь, пытаются вовлечь в боевые действия военизированное ливанское движение «Хезболла».

«Организация Ливана значительно сильнее палестинского движения ХАМАС. А появление второго фронта потенциально приведет к упразднению государственности Израиля, что вынудит американцев вступить в боевые действия — это заключительная фаза войны», — объяснил эксперт.

Затем начнется стадия перемирия, включающая мирные переговоры, подписание соглашения о ненападении двух сторон и привлечение коалиционных направлений со стороны арабских стран, добавил востоковед.

По словам Тарасова, Газа при таком раскладе выйдет из зоны контроля Израиля, с чем категорически не согласен Нетаньяху.

Нетаньяху балансирует на грани острых политических действий: у него проблемы с министром обороны [Йоавом Галантом] и главой национальной безопасности, а в правительстве жесточайший кризис Станислав Тарасов востоковед

Вместо того, чтобы наконец решить проблемы, израильский премьер-министр предпринимает попытки физического уничтожения представителей движений ХАМАС и «Хезболлы», что провоцирует столкновение с новыми сторонами в конфликте, в частности с Ираном.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Cameron Smith / White House / Global Look Press

Собеседник «360» не исключил, что конфликт Израиля с ХАМАС продлится весь 2024 год и будет становиться масштабнее. Тем не менее это никак не остановит США.

«Американцы действуют достаточно успешно: они тайно сумели вступить в контакт с Ираном и арабскими странами, заблокировали вовлечение ХАМАС в конфликт через Иран. Однако серия терактов, которую осуществил Израиль, вполне возможно приведет к тому, что чаша переполнится, и палестинское движение сорвется. Тогда начнется очень большая региональная война», — заключил востоковед.