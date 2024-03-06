Эксклюзив 06 марта 2024, 13:55 Время усилить бдительность. Американцы пригрозили России сюрпризами от ВСУ Политолог Светов напомнил, что Запад не может допустить поражения Украины Украинский солдат-оператор БПЛА. Фото: Ashley Chan / Global Look Press

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Глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина подготовила для России военные сюрпризы и подчеркнул, что США с нетерпением ждут результатов их применения. Политолог и журналист Юрий Светов пояснил «360», что, скорее всего, речь идет о продолжении атак БПЛА и диверсиях на российской территории.

Далее — прямая речь.

Повысить бдительность

Говоря о «военных сюрпризах», американцы, вероятно, имели в виду прежде всего атаки беспилотников на российскую территорию. Недавно на разные регионы был одновременный налет около полутора сотен дронов. Плюс — нападение на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, подрыв моста в Самаре.

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно предупредил, что ВСУ будут атаковать Россию. И это происходит практически почти каждый день. Поэтому наша бдительность должна только усиливаться: украинцы не сдаются.

Слова официального представителя госдепа США Джона Кирби о том, что «Украина одержала много больших побед», как раз связаны с продолжением этого ожесточенного сопротивления. Мы, конечно, все были рады, когда был взят Артемовск, или, как украинцы его называют, Бахмут. Но бои в его окрестностях идут до сих пор.

Каждый день идет информация о попытках атак. Украинская армия может и не наступает широким фронтом, но она оказывает ожесточенное сопротивление. Возможно, именно это американцы и имеют в виду, обещая сюрпризы от ВСУ.

Недаром в США все время твердят: проблемы украинской армии только в том, что у нее нет денег от Соединенных Штатов, нет поставок оружия. Если в двадцатых числах американцы проголосуют за этот законопроект, они выделят десятки миллиардов долларов на Украину. То есть ВСУ получат вооружение.

Нам нужно к этому готовиться — противник не хочет сдаваться. Мы должны все время помнить слова коллективного Запада: «Нельзя допустить победы России и поражения Украины!». И они будут делать все в этом направлении методами террора и атак на мирные российские объекты.