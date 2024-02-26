26 февраля 2024, 10:31
Байден проведет встречу с лидерами конгресса, чтобы обсудить помощь Украине
Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине
Американский президент Джо Байден проведет встречу с лидерами конгресса, чтобы убедить их принять законопроект о выделении помощи Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Встреча намечена на вторник, 27 февраля. Байден с лидерами конгресса обсудит билль, предполагающий выделение более 60 миллиардов долларов Украине. Документ уже одобрили в сенате США, который находится под контролем демократов. Однако его пока не приняли в палате представителей, где большинство за республиканцами.
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«Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства», — указали в Белом доме.
В начале марта также заканчивается действие краткосрочного бюджета, который утвердили, чтобы избежать шатдауна — заморозки работы правительства США.
Конгрессмен Мэтт Гаетц высказался о помощи Украине. По его словам, выделенные стране средства «растекаются по мировым столицам отмывания денег».
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