Мир 02 марта 2024, 22:23 ВСУ могли атаковать жилые в Петербурге с территорий стран НАТО Политолог Сипров: Петербург могли атаковать дроном со стороны стран НАТО Freepik

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Украинский беспилотник, атаковавший жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории натовских стран. Об этом в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог, глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность страны Прибалтики, Швецию и Финляндию.

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«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак на российскую инфраструктуру», — заявил эксперт.

Сипров добавил, что это не единственная версия того, почему дроны ВСУ все же достигают своих целей. Он напомнил про атаки БПЛА, которым подверглись город Дзержинск в Нижегородской области и база дальней авиации в городе Энгельс в Саратовской области.

По его словам, сейчас ведутся активные работы по повышению дальности действия дронов, причем их технические характеристики улучшаются буквально на глазах.

При этом политолог считает, что в ближайшее время появятся новые высокотехнологичные средства по противодействию ударным БПЛА, причем такие же дешевые и эффективные.

Ранее российское Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленинградской областью.