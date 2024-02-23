Мир 23 февраля 2024, 13:02 Зеленский пообещал «сюрпризы» России в Черном море Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ в 2024 году Ministry of Defense of Ukraine

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Украина начнет новое контрнаступление, в результате которого якобы добьется «успехов в Черном море». Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщила газета «Украинская правда».

«Продолжать нашу успешную историю на Черном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы», — указал украинский лидер.

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По его словам, первостепенной целью ВСУ станет оборона страны. Зеленский добавил, что при контрнаступлении командование сделает все, чтобы минимизировать потери. Он подчеркнул, что Украина потеряет все, если лишится солдат.

«Обороняться — задача номер один», — объявил Зеленский.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предположил, что российские войска освободят в зоне СВО еще больше территорий, после чего Украина и Россия проведут переговоры. Он также спрогнозировал, что конфликт завершится до 2025 года, но Запад продолжит пытаться дестабилизировать обстановку в новых регионах.