Эксклюзив 14 марта 2023, 01:06 Украинские раскольники замахнулись на святое. Что стоит за попыткой захвата Киево-Печерской лавры Политолог Олейник: борьба вокруг Киево-Печерской лавры — проект по уничтожению православия РИА «Новости»

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Киево-Печерская лавра и расположенный на ее территории монастырь стали местом противостояния священников Украинской православной церкви (УПЦ) и властей страны. Сначала монахам запретили проводить службы в соборах в верхней части лавры, а теперь их просто выселяют под предлогом разрыва аренды в связи с незаконным использованием государственной собственности. Серьезное давление властей на УПЦ началось осенью 2022 года, но истоки этой борьбы кроются в прошлом.

Уничтожение православия

На наших глазах сегодня происходит настоящее уничтожение православия странами Запада, заявил «360» украинский политик и управленец Владимир Олейник. Он пояснил, что все началось с передачи томоса Вселенского патриарха занимавшему тогда пост президента Украины Петру Порошенко. Выданный документ позволил сформировать новую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Надо напомнить, что согласившийся на эту сделку Порошенко имел чин дьякона в Украинской православной церкви Московского патриархата. Своим решением он по сути пошел на раскол, что считается самым страшным грехом, а после подключил государственные структуры», — отметил Олейник.

Эксперт напомнил, что сразу после появления ПЦУ на Украине начали захватывать храмы, находившиеся в подчинении канонической украинской православной церкви. Атака на Киево-Печерскую лавру — часть этой борьбы.

Википедия

По словам Олейника, помощь в создании раскольнической ПЦУ Порошенко получил от бывшего главы ЦРУ и Госдепа Майка Помпео, который сам об этом упоминал в открытых заявлениях. Эту версию подтвердили источники украинского издания «Страна», близкие к офису президента Владимира Зеленского.

Собеседник отметил, что сторонники ПЦУ сохранили сильные позиции после ухода Порошенко и активизировались после начала спецоперации. Они начали убеждать президента, который всегда был далек от религиозных дел, в необходимости ликвидирования УПЦ или объединения ее с ПЦУ, чтобы покончить с «московской церковью».

Олейник не исключил, что сегодня проект по уничтожению канонической церкви для продвижения раскольнической церкви продолжает президент США Джо Байден.

«Где он встречался с Зеленским во время визита в Киев? В Софийском соборе в присутствии главы ПЦУ Епифания. Этот проект извне, который поддержали предатели и иуды», — подчеркнул он.

Спорный объект

Осенью 2022 года сотрудники СБУ начали проводить обыски в монастырях и церквях УПЦ. Против некоторых иерархов возбудили уголовные дела по обвинениями якобы в связях и сотрудничестве с Россией. После обысков в Киево-Печерской лавре монахам канонической церкви Украины запретили проводить службы в Успенском и Трапезном соборах. Богослужения теперь там проводят представители ПЦУ.

Следующим шагом стало заявление администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении договора с УПЦ об использовании помещений в нижней части территории.

Там находится резиденция предстоятеля церкви, митрополита Киевского Онуфрия, а также монастырь. Монахам и священникам дали срок освобождения помещений до 29 марта. В УПЦ назвали предписание заповедника покинуть Нижнюю Лавру незаконным, а монахи подчеркнули, что добровольно они выселяться не станут.

Близость бунта

Монахи лавры — это глубоко верующие люди, особое сословие православия, отметил Владимир Олейник. Он пояснил, что в отличие от священников монахи полностью отказываются от светской жизни и посвящают себя только молитвам.

РИА «Новости»

«Я знаю, что во время обысков [в лавре] нашли советские паспорта. Просто монахи никогда не оформляли ни пенсии, ни социальные пособия. Им советская власть выдала документы, вот они их не меняли, а все время проводили в молитвах», — пояснил эксперт.

Олейник подчеркнул, что отказ монахов добровольно покинуть лавру вполне может заставить украинские власти применить силу. Но за этим может последовать жесткая реакция верующих, которые уже выходили с требованием сохранить Киево-Печерскую лавру. Поэтому не исключен большой и беспощадный бунт.

«Еще старцы предупреждали, что когда из лавры выгонят монахов, будет большая беда», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что на ситуацию вокруг УПЦ нет никакой реакции Европы, и молчит даже папа римский. Все это свидетельствует о том, что они также являются пособниками уничтожения канонического православия на Украине, которые радостно потирают руки, смотря на этот сатанинский бал.