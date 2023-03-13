Мир 13 марта 2023, 21:00 Монахи отказались уходить из Киево-Печерской лавры Настоятель Киево-Печерской лавры объявил об отказе монахов покинуть обитель YouTube

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Монашеская община Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не покинет территорию монастыря по требованию властей. С таким заявлением выступил настоятель монастыря, митрополит Павел. Видео с его обращением опубликовали на YouTube-канале лавры.

Священник в заявлении подчеркнул, что монахи начали получать угрозы в свой адрес, но выполнять незаконных требований не станут. Митрополит отметил, что внимание на ситуацию вокруг монастыря уже обратило мировое сообщество.

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«Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы граждане своей страны, люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — заявил он.

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Скандал вокруг монастыря начался с того, что администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», который находится в подчинении Министерства культуры Украины, предупредил о расторжении договора аренды помещений со священнослужителями.

В качестве причины назвали нарушения ряда пунктов контракта по использованию монахами государственного имущества. В правительстве Украины добавили, что священникам нужно покинуть помещения монастыря и территорию заповедника до 29 марта. После ухода монахов ведомство проведет новую ревизию музейных экспонатов.