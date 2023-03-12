Мир 12 марта 2023, 16:34 Власти Украины предписали УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта — СМИ «Страна.ua»: монахов УПЦ попросили освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта РИА «Новости»

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Власти Украины продолжают притеснять руководство и последователей УПЦ. По информации издания «Страна.ua», представителей церкви попросили освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта текущего года.

Журналисты напомнили, что национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра» сообщил о расторжении с УПЦ договора аренды Нижней Лавры. Именно там находится резиденция епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Исполняющий обязанности директора заповедника Александр Рудник направил монастырю письмо, в котором попросил освободить здания до 29 марта 2023 года.

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В Минкульте страны подтвердили, что согласовали уведомление. В качестве причины расторжения договора власти указали «нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

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В связи с действиями украинского руководства патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировой общественности с просьбой защитить Киево-Печерскую лавру. Он направил письма папе римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу и другим.