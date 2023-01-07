Власть 07 января 2023, 19:32 «Сатанизм как он есть». В МИД оценили лишение гражданства Украины 13 священников УПЦ Захарова назвала сатанизмом решение Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ РИА «Новости»

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Решение президента Украины Владимира Зеленского в Рождество лишить гражданства страны 13 священников УПЦ выглядит в чистом виде сатанизмом. Такое мнение выразила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — возмутилась дипломат.

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Ранее власти Украины забрали из пользования УПЦ Успенский собор и Трапезную церковь на территории Киево-Печерской лавры, объяснив это истечением договора на пользование.

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Праздничную службу на Рождество в соборе служил Епифаний, возглавляющий раскольническую неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В УПЦ заявили, что это станет позором для страны. На литургии в храме присутствовали украинские военные и журналисты. После песнопений они проскандировали националистические лозунги. Запись происходящего распространяли в Telegram-каналах.