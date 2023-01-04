Мир 04 января 2023, 22:49 ПЦУ впервые проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре Глава раскольнической ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре Википедия

Читать 360tv в

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко решил провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре. Разрешение он уже получил, сообщила пресс-служба ПЦУ.

«После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель ПЦУ <…> Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры», — заявили на сайте.

Реклама

Рождественская служба начнется в 09:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

Реклама

Раньше в Киево-Печерской лавре проводила службы каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

Как отмечал министр культуры Украины Александр Ткаченко, раскольнической Православной церкви не будут передавать Киево-Печерскую лавру. При этом в УПЦ говорили о своих опасениях, что власти страны передадут Успенский собор и Трапезную церковь ПЦУ.

Украинские журналисты писали, что оба храма закрыли и опечатали, священнослужители УПЦ больше не имеют в них доступа. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пояснял, что руководители культурного заповедника не захотели продлить соглашения пользования с УПЦ.