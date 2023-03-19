Мир 19 марта 2023, 17:17 Украинская коррупция пробила новое дно. Полученные от Запада терминалы Starlink выставили на продажу Политолог Марков назвал воровством продажу украинцами переданной Западом техники Starlink

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Переданные на Украину властями Польши терминалы интернет-связи Starlink оказались в свободной продаже. Такие объявления появились на торговых порталах. Продавцы пообещали, что доставят технику прямо к дому покупателя. Нажива на бесплатно предоставленной помощи стала еще одним свидетельством неискоренимости украинской коррупции.

Бесплатный Starlink

Разработка и внедрение проекта глобальной спутниковой системы связи Starlink принадлежит компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. На Украине сеть заработала 27 февраля, после того как министр цифрового развития страны Михаил Федоров обратился к бизнесмену через Twitter.

Маск быстро откликнулся и объявил, что доступ к системе связи для украинцев открыт. Также американский бизнесмен прислал несколько терминалов для старта ее работы.

Запуск Starlink на Украине поддержало правительство США. Агентство по международному развитию (USAID) оплатило перевозку пяти тысяч терминалов из Польши, чтобы бесплатно предоставить Украине.

Twitter

Министр цифрового развития страны Федоров до последнего отрицал, что доступной сетью пользуются военные. Он подчеркивал, что терминалы предназначены только для работы больниц, технологических компаний и гражданским лицам для сохранения доступа к Сети и связи.

В сентябре Маск объявил, что затраты SpaceX на запуск и работу Starlink составили 80 миллионов долларов. Он обратился к Минобороны США с просьбой взять на себя финансирование спутникового интернета. Бизнесмен пояснил, что речь идет о сумме 120 миллионов долларов до конца 2022 года и о 400 миллионах на 2023 год.

«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать работу существующих неизвестный период времени», — цитировал письмо предпринимателя CNN.

Среди документов, которые оказались в руках журналистов, оказался запрос главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который просил у Маска прислать восемь тысяч новых терминалов Starlink. Сам американский миллиардер отказался комментировать использование интернета военными, заявив, что все происходящее на поле боя носит гриф секретности.

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Спустя несколько недель в зоне проведения спецоперации в работе Starlink начались сбои, что вызвало настоящую панику среди бойцов ВСУ. По данным Financial Times, сеть прекратила работать на территориях, которые вошли в состав России.

После начавшегося скандала Маск объявил, что продолжит оплачивать работу Starlink на территории Украины, несмотря на большие потери своей компании. Новые проблемы начались после того, как командование ВСУ объявило о формировании роты ударных беспилотников, которыми будут управлять через Starlink.

Генеральный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила доступ украинским военным к Сети. Она напомнила, что Starlink никогда не предназначался для использования в качестве оружия, а украинские власти своим решением нарушили пункты соглашения.

Гуманитарные терминалы

С начала проведения специальной военной операции на Украину ввезли более 20 тысяч терминалов Starlink. Такие данные привело украинское издание журнала Forbes. Журналисты отметили, что после блэкаутов на технику увеличился спрос среди гражданских лиц.

Но официальные поставки через представительство SpaceX в Киеве серьезно ограничены, а в свободной продаже подобной техники не так много. При этом в страну продолжают поступать терминалы, собранные в рамках гуманитарной помощи.

Польша в начале января бесплатно направила украинцам партию из восьми тысяч терминалов, часть из которых предназначались для обогревочных «пунктов несокрушимости».

Но, по всей видимости, часть груза где-то затерялась, а потом попала в свободную продажу. Внимание на объявление о торговле терминалами украинцами обратили польские пользователи Twitter.

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Тотальная коррупция

Воровство на Украине всегда будет тотальным, так как у власти остаются коррупционеры, которые целенаправленно уничтожают народ и собственную страну в интересах внешних кукловодов в лице США и Великобритании. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Он подчеркнул, что все властные структуры Украины наполнены аморальными людьми, которые работают только в собственных корыстных интересах.

Власть на Украине — коррупционеры, поэтому воровство там поставлено на широкую ногу, включая терминалы Starlink. Сергей Марков политолог, общественный деятель

По прогнозу политолога, Илон Маск продолжит снабжать украинские войска новой техникой и обеспечивать стабильную связь, чтобы не иметь проблем с американскими властями.

«Правительство Украины остается марионеткой в руках США, а значит, ВСУ — это прокси-армия Пентагона. Поэтому Маск не может сдать назад», — отметил он.

По словам Маркова, американский предприниматель также не хочет делать это бесплатно. Бизнес для него должен приносить прибыль. Поэтому в ближайшее время можно увидеть его споры с американскими структурами, а также угрозы отозвать терминалы.

«У украинского правительства собственных денег нет, поэтому платить придется США. Маск хочет добиться, чтобы средства предоставили целевым образом и в таком объеме, чтобы он получил прибыль», — констатировал Марков.

Политолог подчеркнул, что сейчас власти Украины начнут проводить расследование для выяснения обстоятельств продажи терминалов Starlink, которые достались бесплатно. Но на деле этим займутся такие же коррупционеры, поэтому никакого наказания для продавцов не будет, а доходы от продажи техники перейдут в карманы расследователей.