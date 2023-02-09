Мир 09 февраля 2023, 09:27 Украинским беспилотникам ограничили доступ к спутниковой связи Starlink Reuters: SpaceX ограничила доступ к Starlink на Украине для военных беспилотников Unsplash

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Американская компания SpaceX предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на президента SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Starlink никогда не предназначался для использования в качестве оружия. Тем не менее украинцы использовали его непреднамеренными способами, которые не были частью какого-либо соглашения», — заявила она.

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Шотвелл уточнила, что контракт между Киевом и SpaceX предназначался для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и обычным гражданам страны.

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Теперь компания приняла решение ограничить Украине доступ к спутниковой связи на фоне использования интернета военными ВСУ для обнаружения позиций ВС России, наведения огня на большие расстояния и сбрасывания бомб с дронов.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о формировании роты ударных беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink. Для этих целей в военном ведомстве страны создали специальный координационный штаб, который будет управлять ротами.