15 января 2023, 05:14
Польша передала Украине партию из 8 тысяч терминалов Starlink
Украина получила от Польши партию из 8 тысяч терминалов Starlink
Польские власти передали Украине новую партию терминалов Starlink. За последние 10 месяцев Киев получил почти 30 тысяч станций спутникового интернета, написал Forbes.
«Недавно мы получили новую партию от Польши — 8000 терминалов. Значительную часть из них передаем в „пункты несокрушимости“», — говорится в сообщении.
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Большинство терминалов используются, чтобы украинцы могли позвонить или продолжить работать во время блэкаутов, когда необходимо электричество. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров поблагодарил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за содействие.
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Кроме того, Киев ведет переговоры с американской компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Украинское руководство надеется, что бизнесмен выделит терминалы Starlink.
Ранее жительница города Соледар, освобожденного российскими военными, рассказала, что в рядах ВСУ было много польских наемников.
Украина
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