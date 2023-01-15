Мир 15 января 2023, 05:14 Польша передала Украине партию из 8 тысяч терминалов Starlink Украина получила от Польши партию из 8 тысяч терминалов Starlink РИА «Новости»

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Польские власти передали Украине новую партию терминалов Starlink. За последние 10 месяцев Киев получил почти 30 тысяч станций спутникового интернета, написал Forbes.

«Недавно мы получили новую партию от Польши — 8000 терминалов. Значительную часть из них передаем в „пункты несокрушимости“», — говорится в сообщении.

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Большинство терминалов используются, чтобы украинцы могли позвонить или продолжить работать во время блэкаутов, когда необходимо электричество. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров поблагодарил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за содействие.

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Кроме того, Киев ведет переговоры с американской компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Украинское руководство надеется, что бизнесмен выделит терминалы Starlink.

Ранее жительница города Соледар, освобожденного российскими военными, рассказала, что в рядах ВСУ было много польских наемников.