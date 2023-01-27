Мир 27 января 2023, 21:00 Оснащенные Starlink роты операторов ударных беспилотников начали формировать на Украине Минобороны Украины сообщило о формировании рот операторов ударных беспилотников Pxhere

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Оснащенные терминалами спутниковой связи Starlink роты ударных беспилотников начали формировать на Украине. Об этом сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. ред.)», — рассказали в оборонном ведомстве Украины.

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Каждую роту оснастят дронами и боеприпасами, средствами спутниковой связи Starlink и другим необходимым оборудованием. Сколько подобных подразделений собираются создать, в ведомстве не уточнили.

Для реализации задумки сформировали специальный координационный штаб с целью проведения ключевых реформ и масштабирования производства БПЛА, чтобы обеспечить ими оборонные силы страны, добавили в Минобороны страны.

В середине января стало известно, что власти Польши передали киевскому режиму новую партию терминалов Starlink. За последние 10 месяцев Украине поставили порядка 30 тысяч станций спутникового интернета. Они предназначены для того, чтобы жители страны могли звонить или продолжать свою работу во время массового отключения электроэнергии.