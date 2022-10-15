Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана | 360°

Мир 15 октября 2022, 22:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана Основатель Space X Маск заявил о продолжении финансирования работы Starlink на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

SpaceX продолжит на безвозмездной основе оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. Об этом 15 октября сообщил основатель и глава американской компании Илон Маск в Twitter.

«Черт с ним… Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать украинское правительство», — сказал миллиардер.

Реклама

Американский предприниматель пояснил, что для обслуживания Starlink потребуется меньше средств, чем для покупки нового спутника GPS. Маск подчеркнул, что в отличие от спутниковой системы GPS не работают «на поле боя», потому что передаваемый ими сигнал легко заглушить.

Реклама

В четверг стало известно, что SpaceX сообщила американскому Минобороны о прекращении финансирования работы системы Starlink на Украине. Компания Маска решила не поставлять киевским властям новые терминалы в течение неопределенного времени.

Также в организации попросили Минобороны США взять на себя траты за поставки на Украину дополнительных терминалов Starlink. Вчера миллиардер подтвердил, что его компания не в состоянии бесконечно платить за работу системы на Украине, сообщили Nation News.

0 1 0 0 0 2