Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана | 360°

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Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Основатель Space X Маск заявил о продолжении финансирования работы Starlink на Украине

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SpaceX продолжит на безвозмездной основе оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. Об этом 15 октября сообщил основатель и глава американской компании Илон Маск в Twitter.

«Черт с ним… Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать украинское правительство», — сказал миллиардер.

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Американский предприниматель пояснил, что для обслуживания Starlink потребуется меньше средств, чем для покупки нового спутника GPS. Маск подчеркнул, что в отличие от спутниковой системы GPS не работают «на поле боя»,  потому что передаваемый ими сигнал легко заглушить.

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В четверг стало известно, что SpaceX сообщила американскому Минобороны о прекращении финансирования работы системы Starlink на Украине. Компания Маска решила не поставлять киевским властям новые терминалы в течение неопределенного времени.

Также в организации попросили Минобороны США взять на себя траты за поставки на Украину дополнительных терминалов Starlink. Вчера миллиардер подтвердил, что его компания не в состоянии бесконечно платить за работу системы на Украине, сообщили Nation News.

Илон Маск

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