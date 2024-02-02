Мир 02 февраля 2024, 18:39 Украина попросила тела погибших военнопленных. Но признавать свою вину убийцы не хотят Политолог Богачева заверила, что тела погибших пленных ВСУ передадут на родину РИА «Новости»

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Россию попросили вернуть тела украинских военных, погибших при крушении самолета Ил-76. Власти пока медлят: не все следственные процедуры завершились. К тому же хочется верить, что хоть кто-то из международных экспертов примет приглашение и поучаствует в расследовании.

Просьба Украины

Украинские власти обратились к России с просьбой передать тела военнопленных, которые погибли в самолете Ил-76, сбитом в районе белгородского села Яблоново 24 января. Атаку произвели из поселка Липцы Харьковской области с помощью управляемых ракет американского ЗРК Patriot.

Пока российская сторона не дала ответа на запрос Украины. На месте падения самолета обнаружили фрагменты тел шести членов экипажа, трех сотрудников военной полиции и 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен пленных Украиной и Россией. Все останки идентифицировали.

Российская сторона потребовала международного расследования происшествия и обратилась к мировому сообществу с просьбой прислать экспертов. Власти России пообещали им возможность провести анализы и проверить вещественные доказательства.

Человечность — часть российского мировоззрения

Политолог Анна Богачева в разговоре с «360» предположила, что задержка передачи тел погибших в сбитом Ил-76, скорее всего, связана с техническими моментами и организацией процесса передачи такого специфического груза.

Перестраховка для минимизации негативной реакции украинской стороны тут вряд ли необходима, ведь украинские власти до сих пор пытаются представить этот инцидент как произошедший по вине России. И что бы ни делала российская сторона, в иностранном инфополе это будет выдано исходя из целей наших противников, а не реальности. Анна Богачева

Выдача тел погибших, как и обмен пленными, лежит в основе гуманных принципов ведения боевых действий, напомнила политолог.

Вести себя максимально человечно по отношению к противнику — часть российского мировоззрения. Поэтому тела погибших украинцев рано или поздно вернутся домой.

Отсутствие реакции международного сообщества на сбитый над российской территорией самолет лишний раз показывает, что это был действительно вопиющий инцидент, подчеркнула политолог.

«Это чья-то ошибка или злой умысел, повлекшие за собой такие серьезные последствия, что для них невозможно выдать никакого оперативного информационного обоснования. Поэтому партнеры Украины предпочитают самый простой способ реакции — молчать», — пояснила Богачева.

Зачем сбили Ил-76

Первоначально Украина сразу признала, что это ее армия сбила самолет. Однако после новостей о том, что на борту были военнопленные украинцы, официальные ведомства замолчали. Зато активизировались СМИ и блогеры всех мастей, которые начали вываливать на читателей самые несусветные версии.

Сначала были стандартные утверждения, что Россия сама же сбила свой борт, на котором никого, кроме экипажа, не было. Потом решили воровать идеи из кино и разразились версией о мертвецах, которых русские намеренно посадили в салон Ил-76, а потом сбили самолет.

Также звучали истории о двух самолетах, что якобы летели один за другим и как раз на втором, который благополучно приземлился где-то в России, находились пленные. Словом, писали все что угодно, только не правду.

Российский политолог Сергей Марков рассказал, что уничтожение Ил-76 стало результатом конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Первый собирался подгадать обмен под свой день рождения, чтобы повысить рейтинг, а второй решил этому помешать и дал приказ сбить борт.

Владимир Путин допустил, что все может быть куда проще: Украина хотела спровоцировать российских военных на зеркальные действия — удар по гражданским объектам. Однако Россия не поддается на провокации.