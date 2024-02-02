Мир 02 февраля 2024, 01:09 Украина попросила Россию передать тела погибших в сбитом Ил-76 военнопленных ГУР: Украина попросила Россию передать тела военнопленных, погибших в Ил-76 Пресс-служба Следственного комитета

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Киевские власти обратились к Москве с просьбой передать тела военнопленных, погибших в сбитом Украиной самолете Ил-76. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Российское Министерство обороны такую просьбу не комментировало.

«Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — заявил Юсов «Украинской правде».

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По словам представителя ГУР, российская сторона ответа на запрос Украины пока не дала.

Ранее Следственный комитет России сообщил об обнаружении более 670 фрагментов тел на месте крушения сбитого Ил-76. Генетическая экспертиза показала, что найденные останки принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, которых везли на обмен.

Вооруженные силы Украины сбили Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, 24 января. Следственный комитет России установил, что самолет сбили управляемые ракеты американского ЗРК Patriot.