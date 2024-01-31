Мир 31 января 2024, 17:46 Путин уличил Украину в желании спровоцировать Россию после крушения Ил-76 Путин: я не знаю, почему Украина сбила самолет со своими пленными Global Look Press

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Президент Владимир Путин заявил, что не знает, по какой причине ВСУ сбили самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных. Возможно, этими действиями власти соседней страны хотели спровоцировать Россию. Об этом глава государства сказал на встрече с доверенными лицами на выборах в Гостином Дворе.

«Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Не понимаю. Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города — отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления», — заметил Путин.

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Он допустил, что на Украине хотели показать, что способны спровоцировать российских военных на зеркальные действия — по гражданским объектам. Путин подчеркнул, что Россия не поддается на провокации.

ВС России используют высокоточное оружия для ударов по объектам военной промышленности Украины, подытожил он.

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Следственные органы установили, что его сбили американской ракетой Patriot, запущенной с подконтрольной Украине территории.