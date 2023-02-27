Мир 27 февраля 2023, 17:45 «Украина летит в топку». Отвернется ли Европа от киевского режима Политолог Станкевич описал два варианта развития событий на Украине Pxhere

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Поддержка Украины в ЕC ослабла, а громкие заявления политиков лишь «дымовая завеса», заявил обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт. «360» выяснил, какие есть варианты развития европейской политики на украинском треке и можно ли ожидать, что они отвернутся от режима Владимира Зеленского.

А королек-то голый

Немецкий журналист Габор Штайнгарт озвучил то, что в Европе многие хотят высказать, но стесняются. «Украине и ее президенту становится одиноко», — написал он, приведя довольно веские аргументы.

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Так, обозревать напомнил, что Польша продолжает покупать российскую нефть, а газ из России так или иначе питает энергетику многих европейских стран. В частности, «санкционные» товары появляются на немецком рынке. К тому же в ЕС растут пацифистские настроения: люди призывают к быстрому и ненасильственному завершению конфликта.

Наиболее яркий пример изменения отношения к происходящему — провал пропагандистской акции с подбитым российским танком у посольства в столице Германии. Вместо того чтобы танцевать в вышиванках и кричать нацистско-украинские лозунги, жители Берлина возлагали цветы.

Проукраинские активисты пытались их сбрасывать, но люди все равно несли букеты. В конце концов при помощи полиции им удалось растоптать цветы.

Впрочем, ничего нового в поведении заукраинских радикалов в ЕС нет: в конце прошлого года они боролись с Дедом Морозом, называя сказочного персонажа «спонсором терорризма».

По иронии судьбы в глазах некоторой части европейцев украинский президент Владимир Зеленский сам превращается в сказочного персонажа. СМИ все чаще осмеливаются заявлять, что он гол — пустышка, раздутая США.

Расслабляться не стоит

Подобные заявления в Европе делаются для того, чтобы оставить себе возможности для лавирования, уверен украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Проверяют реакцию на изменение риторики. С одной стороны, говорят: будем всегда поддерживать Украину. С другой — вроде бы делают шаги назад, в сторону, мол, мы, может быть, сократим поддержку», — сказал он в разговоре с «360».

Политолог указал на недавние заявления экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, которая рассказала журналистам, что Украине не стоит рассчитывать на пятую статью устава НАТО, даже если страна станет членом альянса.

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Конечно, Европа поступит так, как ей удобно, никто просто ради Зеленского ничего делать не будет, подчеркнул Дудчак. Ни у кого из западных политиков в голове и близко нет мыслей, что Украина должна развиваться мирным путем.

Украина летит в топку — просто как ресурс. Это видно даже не только на примере событий 2022 года. Такое отношение Запада к ней мы могли наблюдать и ранее — на протяжении девяти лет, и взять больше — на протяжении всей истории Незалежной. Александр Дудчак

В любом случае России не стоит расслабляться, предупредил Дудчак. В прошлом году только США выделили на поддержку ВСУ более 74 миллиардов долларов.

«Понятно, что не все деньги ушли Украине, основная часть осталась в Америке, но тем не менее», — заметил экономист.

Поворотная точка

Информационная картина сама по себе служит и инструментом, и оружием, и площадкой для полувоенных действий, подчеркнул в разговоре с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Нет сомнений, что инфокартинка отличается от реальных планов сторон и их действий, добавил он.

«Мнение журналиста Штайнгарта — существенное преувеличение. НАТО, несомненно, делает серьезную ставку на Украину, в этом смысле принципиально ничего не изменилось», — прокомментировал политолог публикацию немецкого обозревателя.

С другой стороны, военный проект, связанный с Украиной, «очевидным образом выдыхается». Политика гибридного участия НАТО — «мы помогаем, но не участвуем» — почти исчерпала свои возможности, считает эксперт.

Есть два варианта развития событий, заявил аналитик. Западу нужно либо участвовать, то есть посылать войска — хотя бы для обслуживания, например, тех же самолетов. Либо переводить конфликт в ситуацию, когда боевые действия малой интенсивности еще идут, но параллельно открывается международный переговорный формат.

В любом случае ни США, ни Европа не отвернутся от Украины, уверен собеседник «360». Вопрос в том, как станет развиваться политика Запада.

«Европа — по очевидным причинам — больше, чем США, недовольна ходом событий, больше страдает от санкционной войны, больше рискует от возможной эскалации конфликта до ядерной стадии. Поэтому она в первую очередь будет стремиться открыть дипломатический фронт, хотя бы параллельно с военными действиями», — подытожил Станкевич.