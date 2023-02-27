27 февраля 2023, 17:45
«Украина летит в топку». Отвернется ли Европа от киевского режима
Политолог Станкевич описал два варианта развития событий на Украине
Поддержка Украины в ЕC ослабла, а громкие заявления политиков лишь «дымовая завеса», заявил обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт. «360» выяснил, какие есть варианты развития европейской политики на украинском треке и можно ли ожидать, что они отвернутся от режима Владимира Зеленского.
А королек-то голый
Немецкий журналист Габор Штайнгарт озвучил то, что в Европе многие хотят высказать, но стесняются. «Украине и ее президенту становится одиноко», — написал он, приведя довольно веские аргументы.
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Так, обозревать напомнил, что Польша продолжает покупать российскую нефть, а газ из России так или иначе питает энергетику многих европейских стран. В частности, «санкционные» товары появляются на немецком рынке. К тому же в ЕС растут пацифистские настроения: люди призывают к быстрому и ненасильственному завершению конфликта.
Наиболее яркий пример изменения отношения к происходящему — провал пропагандистской акции с подбитым российским танком у посольства в столице Германии. Вместо того чтобы танцевать в вышиванках и кричать нацистско-украинские лозунги, жители Берлина возлагали цветы.
Проукраинские активисты пытались их сбрасывать, но люди все равно несли букеты. В конце концов при помощи полиции им удалось растоптать цветы.
Впрочем, ничего нового в поведении заукраинских радикалов в ЕС нет: в конце прошлого года они боролись с Дедом Морозом, называя сказочного персонажа «спонсором терорризма».
По иронии судьбы в глазах некоторой части европейцев украинский президент Владимир Зеленский сам превращается в сказочного персонажа. СМИ все чаще осмеливаются заявлять, что он гол — пустышка, раздутая США.
Расслабляться не стоит
Подобные заявления в Европе делаются для того, чтобы оставить себе возможности для лавирования, уверен украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«Проверяют реакцию на изменение риторики. С одной стороны, говорят: будем всегда поддерживать Украину. С другой — вроде бы делают шаги назад, в сторону, мол, мы, может быть, сократим поддержку», — сказал он в разговоре с «360».
Политолог указал на недавние заявления экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, которая рассказала журналистам, что Украине не стоит рассчитывать на пятую статью устава НАТО, даже если страна станет членом альянса.
Конечно, Европа поступит так, как ей удобно, никто просто ради Зеленского ничего делать не будет, подчеркнул Дудчак. Ни у кого из западных политиков в голове и близко нет мыслей, что Украина должна развиваться мирным путем.
Украина летит в топку — просто как ресурс. Это видно даже не только на примере событий 2022 года. Такое отношение Запада к ней мы могли наблюдать и ранее — на протяжении девяти лет, и взять больше — на протяжении всей истории Незалежной.
Александр Дудчак
В любом случае России не стоит расслабляться, предупредил Дудчак. В прошлом году только США выделили на поддержку ВСУ более 74 миллиардов долларов.
«Понятно, что не все деньги ушли Украине, основная часть осталась в Америке, но тем не менее», — заметил экономист.
Поворотная точка
Информационная картина сама по себе служит и инструментом, и оружием, и площадкой для полувоенных действий, подчеркнул в разговоре с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Нет сомнений, что инфокартинка отличается от реальных планов сторон и их действий, добавил он.
«Мнение журналиста Штайнгарта — существенное преувеличение. НАТО, несомненно, делает серьезную ставку на Украину, в этом смысле принципиально ничего не изменилось», — прокомментировал политолог публикацию немецкого обозревателя.
С другой стороны, военный проект, связанный с Украиной, «очевидным образом выдыхается». Политика гибридного участия НАТО — «мы помогаем, но не участвуем» — почти исчерпала свои возможности, считает эксперт.
Есть два варианта развития событий, заявил аналитик. Западу нужно либо участвовать, то есть посылать войска — хотя бы для обслуживания, например, тех же самолетов. Либо переводить конфликт в ситуацию, когда боевые действия малой интенсивности еще идут, но параллельно открывается международный переговорный формат.
В любом случае ни США, ни Европа не отвернутся от Украины, уверен собеседник «360». Вопрос в том, как станет развиваться политика Запада.
«Европа — по очевидным причинам — больше, чем США, недовольна ходом событий, больше страдает от санкционной войны, больше рискует от возможной эскалации конфликта до ядерной стадии. Поэтому она в первую очередь будет стремиться открыть дипломатический фронт, хотя бы параллельно с военными действиями», — подытожил Станкевич.
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